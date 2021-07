Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Eispiraten Crimmitschau erhalten erneut Verstärkung von den Fischtown Pinguins. Mit Gregory Kreutzer kommt ein junger und ambitionierter Verteidiger von den Sherbrooke Phoenix aus der QMJHL nach Deutschland und wird vom DEL-Kooperationspartner für die kommende Spielzeit nach Westsachsen verliehen. Kreutzer ist im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft und erhält in Crimmitschau die Trikotnummer 55.

Der 21-jährige Abwehrmann, welcher 1,83 Meter groß ist und 84 Kilogramm auf die Waage bringt, soll in Bremerhaven zunächst noch die Vorbereitung absolvieren und erste Einsätze in der Champions Hockey League erhalten. Danach stößt Kreutzer zum Kader der Eispiraten. In den vergangenen vier Jahren lief er für die Sherbrooke Phoenix sowie für die Drummondville Voltigeurs in der Quebec Major Junior Hockey League auf und absolvierte in dieser 215 Partien, in welchen er sieben Tore erzielte und 78 weitere vorbereitete.

„Gregory soll die Lücke von Carl Hudson in unserer Abwehr schließen. Wir glauben, dass er trotz seines jungen Alters ein würdiger Ersatz ist“, sagt Ronny Bauer, Teammanager der Eispiraten, zum Defensiv-Neuzugang.