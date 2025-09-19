4:2 gegen die Lausitzer Füchse

Gelungener Saisonstart für die Eisbären Regensburg vor 4257 Zuschauern

20.09.2025, 00:36 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Im ersten Spiel der neuen DEL2-Saison 2025/26 bekamen es die Eisbären Regensburg mit den Lausitzer Füchsen zu tun. Am Ende behielten die Oberpfälzer mit 4:2 die Oberhand.

Die Hausherren starteten gut in die Partie und schon in der ersten Minute hatte David Morley die Führung auf dem Schläger. Er scheiterte jedoch an Anthony Morrone im Tor der Weißwasseraner. Je länger die Partie dauerte, umso spielbestimmender wurden die Gäste. In eigener Unterzahl gelang ihnen nach einem Puckverlust von Bryce Kindopp auch der erste Treffer. Alexis D‘Aoust ließ EVR-Goalie Jonas Neffin dabei keine Chance (5.). In der elften Minute konnten die Eisbären dann antworten. Ein Schuss von Pierre Preto wurde von einem Verteidiger der Lausitzer ins eigene Gehäuse abgefälscht. Es entwickelte sich daraufhin ein munterer Schlagabtausch, weitere Tore fielen im ersten Abschnitt aber nicht mehr.

Im zweiten Drittel erarbeiteten sich die Lausitzer ein spielerisches Übergewicht, doch Jonas Neffin zeigte immer wieder seine Klasse. Selbst bei einer doppelten Unterzahl der Regensburger war der Keeper nicht zu überwinden. In der 32. Minute konnten dann die Hausherren in Führung gehen. Erneut war es Pierre Preto, der den Puck im Fallen ins Tor beförderte. Nur eine Minute später durfte sich dann Bryce Kindopp in die Torschützenliste eintragen und stellte auf 3:1 für die Eisbären.

Für die vermeintliche Entscheidung sorgte dann Corey Trivino, der einen zugesprochenen Penalty souverän verwandelte (42.). Zwar konnte Lane Scheidl in der 44. Minute noch einmal verkürzen, doch die Regensburger brachten den Vorsprung geschickt über die Zeit. Am Sonntag haben die Eisbären spielfrei, ehe am kommenden Freitag das Derby in Rosenheim steigt.