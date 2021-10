Lesedauer: ca. 1 Minute

Der 19-Jährige Tschwanow deutete seinem crimmitschauer Gegenspieler Niklas Heyer nach einer Rangelei im Spiel am 10. Oktober mit einer Geste (Daumen am Hals) an, ihm die Kehle durchzuschneiden.

Diese Drohgebärde wertete die DEL2 als Todesdrohung. Wegen grober Unsportlichkeit verhängte Sie eine Geldstrafe gegen den Spieler. Da sich der Lizenzspieler in seiner Stellungnahme einsichtig zeigte, konnte ein Teil der Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden.