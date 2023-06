Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Dresdner Eislöwen haben sich mit Garret Pruden auf einen Vertrag für die nächste Saison geeinigt. In den vergangenen beiden Spielzeiten hat der 24-jährige Verteidiger das Trikot der Bayreuth Tigers getragen.

In Bad Nauheim erlernte der Neuzugang das Eishockeyspielen und bestritt bereits im Alter von 15 Jahren für seinen Heimatverein auch die ersten Spiele in der DEL2. Garret Pruden wechselte im Sommer 2016 für zwei Jahre nach Köln, um dort auf höchstem Niveau in der U20 trainieren und spielen zu können. Danach folgte die Rückkehr nach Bad Nauheim für eine Spielzeit, ehe er einen Zweijahresvertrag in Ingolstadt unterzeichnete. Für die Panther kam er in dieser Zeit zu 36 Einsätzen in der DEL.



Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Sowohl mit Tim Regan als auch mit Petri Kujala habe ich mich ausführlich über Garret und seine Entwicklung in Ingolstadt und Bayreuth unterhalten. Den Durchbruch in der DEL hat er letztlich nicht geschafft, sich jedoch zu einem guten Verteidiger in der DEL2 entwickelt. Wir erwarten nun den nächsten Entwicklungsschritt von ihm.“

Insgesamt hat Pruden 190 Spiele in der DEL2 bestritten. Dabei sind ihm drei Tore und 27 Vorlagen gelungen. Nach Simon Karlsson und Nicklas Mannes ist der Neuzugang der dritte Verteidiger, den die Eislöwen aus Bayreuth holen. Da Karlsson und Mannes in ihre dritte Spielzeit in Elbflorenz gehen werden, haben die Eislöwen bislang gute Erfahrungen mit Spielern des Ligakonkurrenten gemacht.