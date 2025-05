Lesedauer: ca. 1 Minute

Der 28-jährige Fabian Voit hat bei den Blue Devils Weiden einen neuen Vertrag unterschrieben. Der lauf- und spielstarke Mittelstürmer bleibt bis zum Ende der Saison DEL2-2025/26 Teil des Teams.

Der gebürtige Augsburger hat sich in den vergangenen drei Jahren zu einer festen Größe im Kader entwickelt. In bislang 166 Spielen für die Blue Devils erzielte er 46 Tore und bereitete 78 Treffer vor – insgesamt 124 Scorerpunkte. Seine Stärken zeigt er gleichermaßen in Offensive wie Defensive. Ob in Über- oder Unterzahl – Voit ist ein verlässlicher Faktor im Spiel der Special Teams.

In der vergangenen Saison übernahm Voit zudem eine zentrale Rolle abseits des Eises: Die Mannschaft wählte ihn zum Assistenzkapitän – ein deutliches Zeichen für sein Standing und seine Führungsqualitäten innerhalb des Teams.

Sportlicher Leiter Jürgen Rumrich: „Fabian ist ein sehr wichtiger Spieler für uns, der auf und abseits des Eises Verantwortung übernimmt. Er ist lauf- und spielstark, nur schwer von der Scheibe zu trennen und durch seine Einstellung ein Vorbild für unsere jungen Spieler. Wir freuen uns sehr, weiterhin mit ihm zusammenarbeiten zu können.“



