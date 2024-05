Lesedauer: ca. 1 Minute

Mit dem 23-jährigen Lennart Otten können die Wölfe eine weitere Vertragsverlängerung für die kommende DEL2-Saison verkünden.

Aus dem Nachwuchs der Düsseldorfer EG kam der gebürtige Neusser in der Saison 2021/22 für seine erste Spielzeit im Profibereich in den Breisgau. Bei den Wölfen bestach der technisch versierte Angreifer besonders durch seine Übersicht und Spielverständnis. Nach einer längeren Verletzungspause konnte der Linksschütze in der abgelaufenen Saison nur 16 Hauptrundenspiele absolvieren, übertraf hier aber bereits seinen Punkte-pro-Spiel-Schnitt aus der Vorsaison deutlich. Nun steht fest, dass der talentierte Offensivakteur auch in der kommenden Spielzeit weiter für die Wölfe auf dem Eis stehen wird.

EHC-Sportdirektor Peter Salmik: „Lennart verfügt über einen unheimlichen Spielwitz und es macht wirklich Spaß, ihn auf dem Eis zu sehen. In ihm steck noch viel Potenzial und wir wollen gemeinsam daran arbeiten, dieses Potenzial auch zum Vorschein zu bringen. Wir freuen uns, dass er weiterhin ein Teil unseres Teams bildet“.

Lennart Otten ergänzt: „Ich freue mich riesig, in mein viertes Jahr hier bei den Wölfen zu gehen. Freiburg ist definitiv meine zweite Heimat geworden und ich bin sehr froh darüber, weiterhin vor unseren großartigen Fans spielen zu dürfen. Ich werde mein Bestes für diesen Verein geben und kann es dabei kaum erwarten, bis es endlich wieder losgeht“.

Der Kader des EHC Freiburg für die DEL2-Saison 2024/25 (Stand: 05.05.2024)

Torhüter: Patrik Cerveny

Abwehr: Alexander De Los Rios, Sameli Ventelä, Niclas Hempel, Marcus Gretz, Marvin Neher

Sturm: Shawn O’Donnell, Eero Elo, Paul Bechtold, Dante Hahn, Georgiy Saakyan (Saale Bulls), Yannik Burghart (ESV Kaufbeuren), Sebastian Streu (Starbulls Rosenheim), Christian Billich, Lennart Otten

Cheftrainer: Timo Saarikoski

Co-Trainer: Sami Lehtinen