Lesedauer: ca. 2 Minuten

Knappe Ergebnisse, vier Heimsiege und ein Auswärtssieg der Freiburger Wölfe in Ravensburg. Frankfurt gewinnt das Hessenderby gegen Kassel und bleibt Tabellenführer. Dresden entscheidet das Spiel gegen Heilbronn für sich, während Bad Tölz eine Aufholjagd gegen die Lausitzer Füchse perfekt machte. Bad Nauheim gewinnt zu Hause gegen Bayreuth und bleibt an der Tabellenspitze dran.

Die Partien im Überblick:

Löwen Frankfurt – Kassel Huskies 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Das Hessenderby stand auf dem Programm, bei dem durchaus sehr große Spannung erwartet werden konnte, denn beide Mannschaften hatten Siegesserie im Gepäck. Die Löwen kamen nach einem torlosen ersten Drittel besser in den Mittelabschnitt hinein und gingen durch Carson McMillan (33.) und Dylan Wruck (35.) in Führung. Die Huskies kamen aber nochmal zurück ins Spiel: Jake Weidner (36.) mit einem Shorthander und Denis Shevyrin (41.) im letzten Drittel mit dem Ausgleich. Dylan Wruck (56.) mit seinem zweiten Treffer zeigte aber, warum Frankfurt Tabellenführer ist, und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße. Rylan Schwartz (60.) entschied das Derby dann mit dem Empty-Net-Treffer.

Dresdner Eislöwen – Heilbronner Falken 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)

Während Dresden an der oberen Tabellenplatzierung schnuppert, rutschten die Falken zuletzt nach unten ab. Arne Uplegger (9.) brachte die Eislöwen zunächst in Führung, die aber nicht lange anhielt, denn Simon Thiel (10.) konnte den Ausgleich erzielen. Dresden kam dann aber richtig ins Spiel, denn Thomas Andres (17.) brachte erst die Führung, die im Mittelabschnitt und auch im letzten Drittel durch zwei Treffer von Simon Karlsson (31., 55.) weiter ausgebaut werden konnte. Die Treffer von Judd Blackwater (55.) und Julian Lautenschlager (57.) waren für die Falken zu wenig, um noch Zählbares mitzunehmen.

Tölzer Löwen – Lausitzer Füchse 4:3 (0:0, 0:2, 4:1)

Beide Mannschaften liefen in den letzten Wochen ihren Erwartungen hinterher. Die Gäste kamen nach einem torlosen ersten Drittel besser ins Spiel. Richard Mueller (27.) und Arttu Rämö (39.) brachten den Gästen die Führung. Doch die Löwen gaben nicht auf und kamen zurück ins Spiel: Thomas Brandl (48.) und Markus Eberhardt (51.) zum Ausgleich. Doch der Aufholjagd noch nicht genug konnte Philipp Schlager (58.) den Bayern sogar die Führung bringen. Grant Besse (59.) schoss mit dem Empty-Net-Treffer die Tölzer zu drei wichtigen Punkten. Der Anschluss kurz vor Schluss kam für die Füchse allerdings zu spät und konnte die Niederlage nicht verhindern.

EC Bad Nauheim – Bayreuth Tigers 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

Die Tigers kamen mit zuletzt vier Siegen zu den ebenfalls sehr erfolgreichen Roten Teufeln nach Hessen, die an der Tabellenspitze dranbleiben wollen. Ein unterhaltsames erstes Drittel, bei dem Jordan Hickmott (16.) mit einem Shorthander die Hausherren in Führung brachte. Ville Järveläinen (19.) konnte den Ausgleich erzielen. Auch die erneute Führung von den Hessen glich Ville Järveläinen (20.) aus. Doch Nauheim hatte an diesem Abend den längeren Atem: Taylor Vause (38.) schoss den ECN wieder in Führung. Jerry Pollastrone (51.) brachte schließlich mit seinem Powerplaytreffer die Entscheidung und somit den Anschluss in der Tabellenspitze.

Ravensburg Towerstars – EHC Freiburg 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)

Die Wölfe aus Freiburg kamen mit fünf Niederlagen am Stück zuletzt nach Ravensburg, die versuchten weiterhin an der Tabellenspitze dranzubleiben. Die Gäste erwischten aber den besseren Start und gingen im Powerplay durch Tyson McLellan (18.) in Führung. Im Mittelabschnitt gelang den Puzzlestädtern allerdings der Ausgleich – Pawel Dronia (34.) war erfolgreich. Im dritten Drittel fielen Tore auf beiden Seiten, wobei Freiburg mit Christian Billich (55.) länger dranblieb und das 2:3 schoss. Scott Allen (60.) entschied dann mit dem Empty-Net-Treffer das Spiel und sicherte seinem Team drei enorm wichtige Punkte.