​Stürmer Frédérik Cabana bleibt auch über die laufende Saison hinaus Bestandteil des Kaders der Heilbronner Falken. Der 36-jährige gebürtige Kanadier hat einen Vertrag für die kommende Spielzeit 2023/24 unterschrieben.

Cabana, dessen Deutschlandkarriere 2009 bei den Heilbronner Falken begonnen hatte, war im vergangenen Oktober von den Bayreuth Tigers nach Heilbronn gewechselt und erzielte in 26 Spielen für die Falken bisher elf Tore und neun Assists. Damit ist er siebtbester Scorer des Teams. Von seinen 742 Bullys konnte er in dieser Saison bisher 400 Gewinnen, was eine Quote von 53,91 Prozent gewonnener Anspiele bedeutet.



Falken-Geschäftsführer Marco Merz: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Freddy auch in die kommende Saison 2023/2024 gehen können. Seit er hier ist, hat er sich als Leader und wichtiger Bestandteilt auf dem Eis und in der Kabine positioniert.“