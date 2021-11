Lesedauer: ca. 2 Minuten

Kassel gewinnt auswärts bei den Lausitzer Füchsen, Frankfurt und Bad Nauheim mit Heimsiegen und weiterhin den Führungspositionen in der Tabelle. Landshut verliert zuhause deutlich gegen Dresden. Bayreuth gewinnt mit einem Shutout gegen Heilbronn.

Die Partien im Überblick:

Lausitzer Füchse – Kassel Huskies 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

Kassel kommt mit dem Ziel die Aufholjagd fortzufahren und aus dem hinteren Tabellenbereich zu entkommen zu den Lausitzer Füchsen. Nach einem torlosen ersten Drittel brach Tim Detig (21.) den Bann und brachte die Füchse in Führung. Mit diesem knappen Vorsprung ging es in den Schlussabschnitt. In diesem kamen die Huskies zurück ins Spiel. Mit einem Doppelpack von Brett Cameron (48., 51.) drehten die Gäste das Spiel und entschieden mit einem Empty-Net Treffer durch Lois Spitzner (60.) letztendlich das Spiel für sich. Kassel klettert somit weiterhin in der Tabelle auf Platz 10 nach oben.

Löwen Frankfurt – Tölzer Löwen 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)

Mit vier Niederlagen aus den letzten Spielen kamen die Tölzer nach Frankfurt zum Löwenduell. Die Gäste erwischten den besseren Start. Cam Spiro (13.) brachte die Bayern in Führung. Diese hielt aber nicht lange an, denn Yannick Wenzel (16.) glich kurz darauf aus. In einem unterhaltsamen Mitteldrittel mit Toren auf beiden Seiten ging es schließlich mit 3:3 in den letzten Abschnitt. Frankfurt blieb aber hartnäckig und hatte den längeren Atem. Rylan Schwartz (52.) zunächst mit der Führung, ehe Ryon Moser (59.) mit dem Empty-Net Treffer die Entscheidung herbeiführte und somit mit seiner Mannschaft auch die Tabellenführung verteidigen konnte. Tölz dagegen rutscht somit weiter ab.

EV Landshut – Dresdner Eislöwen 1:6 (0:1, 1:2, 0:3)

Mit neuem Trainer auf der Bank sollte nun die Kehrtwende eingeleitet und die Erwartungen der Landshuter gestillt werden. Mit Dresden kam aber eine zuletzt starke Mannschaft nach Niederbayern. Im ersten Drittel brachte Adam Kiedewicz (18.) die Eislöwen in Führung. Auch im Mittelabschnitt ließ Dresden nicht locker und erhöhte auf zwischenzeitlich 0:3. Marco Pfleger (20.) konnte Landshut nochmal heranbringen. Doch außer dem Anschlusstreffer gelang dem EVL nichts und die Eislöwen brachten die Partie in Ruhe zu Ende. Mit drei weiteren Treffern kam es zum Endstand von 1:6. Somit blieb Landshut auch weiterhin im unteren Tabellenfeld hängen, während Dresden sich oben festsetzen kann.

EC Bad Nauheim – ESV Kaufbeuren 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

Auch im heutigen Spiel gegen Kaufbeuren sollte die Form vor der Pause bei Bad Nauheim aufrechterhalten werden, um weiterhin an der Tabellenspitze dranzubleiben. Taylor Vause (6.) setzte somit den Plan auch direkt in die Tat um und brachte die roten Teufel in Führung. Auch das zweite Drittel startete perfekt für die Hessen. Tristan Keck (21., 32.) mit dem Doppelpack und auch Taylor Vause (28.) mit seinem zweiten Treffer erhöhten deutlich. Alexander Thiel (40.) konnte aber schließlich auch die Gäste ins Spiel bringen. Doch Taylor Vause (46.) zum dritten entschied die Partie. Tyler Spurgeon (59.) konnte lediglich Ergebniskosmetik betreiben. Somit bleibt Bad Nauheim dem Tabellenführer dicht auf den Fersen.

Bayreuth Tigers – Heilbronner Falken 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Bayreuth mit enorm starken Spielen vor der Pause kamen in der Tabelle weiter nach oben, während die Gäste aus Heilbronn zuletzt abrutschten. Ville Järveläinen (12.) konnte die starke Form bestätigen und brachte die Tigers in Front. Auch im zweiten Abschnitt erzielte erneut Ville Järveläinen (24.) seinen zweiten Treffer und erhöhte die Führung. Das Anrennen der Falken blieb im restlichen Spiel erfolglos. Damit durfte sich Timo Herden bereits zum dritten Mal in dieser Saison über einen Shutout freuen. Auch in der Tabelle rutschen sie bis auf Platz 6 nach oben.