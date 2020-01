Lesedauer: ca. 1 Minute

​Kurz vor dem Eintritt in die heiße Phase der aktuellen DEL2-Hauptrunde haben die Ravensburg Towerstars einen ersten Neuzugang für die nächste Saison 2020/21 verpflichtet. Tim Sezemsky, der Bruder des inzwischen bei den Augsburger Panthern etablierten Simon Sezemsky, unterschrieb einen U21-Fördervertrag mit dreijähriger Laufzeit.

Wie Bruder Simon soll auch Tim Sezemsky in Ravensburg den nächsten und unbestritten wichtigsten Schritt auf dem Weg zum Eishockeyprofi machen. Der gebürtige Füssener, der im März 18 Jahre alt wird, schließt im Sommer seine kaufmännische Berufsausbildung ab.



Aktuell spielt Tim Sezemsky beim Augsburger EV und bestreitet hier eine erfolgreiche Saison im U20-Team in der DNL. Auch drei Länderspiele in der U18-Nationalmannschaft standen unlängst auf dem Programm. „Dass ich solch einen Vertrag in Ravensburg bekomme, ehrt mich sehr“, sagte Tim bei der Vertragsunterzeichnung und freut sich schon jetzt auf die Vorbereitung im Sommer. Den größten spielerischen Unterschied zu seinem Bruder hat Tim Sezemsky übrigens mit leichtem Schmunzeln ausgemacht: „Ich bin größer und checke mehr, dafür schießt Simon mehr Tore.“

Towerstars-Trainer Rich Chernomaz, der Tim Sezemsky bei dessen Probetraining Mitte November beobachten konnte, sieht viel Potential. „Tim ist sehr groß und skatet gut, zudem ist ein Rechtsschütze in der Defensive nicht so einfach zu finden“, sagte der Coach und ergänzt: „Bei der großen Herausforderung des Umstiegs von der DNL in die DEL2 werden ihm diese Eigenschaften sicherlich helfen.“