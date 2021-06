Lesedauer: ca. 1 Minute

​Florian Ondruschka verlängert seinen Vertrag bei den Selber Wölfen erneut und wird auch in der DEL2 für seinen Heimatverein auflaufen.

Der Verteidiger bringt enorm viel Erfahrung mit, ist sowohl sportlich, als auch charakterlich, ein Vorzeige-Athlet und hatte als Kapitän maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Saison seiner Mannschaft samt Oberliga-Meisterschaft.

Ondruschka zählte in der vergangenen Saison zu den wichtigsten Leistungsträgern der Wölfe und war in seiner Funktion als Kapitän ein Leader auf und neben dem Eis. So schenkt auch Wölfe-Coach Herbert Hohenberger seinem Leitwolf viel Anerkennung: „Er hat eine sehr, sehr solide Saison in seiner Position gespielt. Im Powerplay und Penaltykilling war er immer eine Bank und er ist sehr ruhig und diszipliniert in der Kabine. Er ist unser Leitwolf schlechthin und mein Vorzeigekapitän in Sachen Fitness, Einsatz und Leidenschaft - und zusätzlich ein ‚Homeboy‘.“

Ondruschka musste gar nicht lange überlegen, bevor er den Vertrag beim VER unterzeichnete, um ein weiteres Jahr im Wölfe-Trikot auflaufen zu können: „Die Entscheidung fiel eigentlich relativ leicht. Ich habe mich unterhalten mit Jürgen Golly und Herbert Hohenberger und dann war eigentlich recht schnell klar, dass ich noch hier spielen möchte und auch der Verein das möchte. Dann waren wir uns auch recht schnell einig.“

Als gebürtigen Selber freut es den 33-Jährigen natürlich umso mehr, die Herausforderung DEL2 noch einmal annehmen zu dürfen und die Möglichkeit zu bekommen, diesen Schritt ausgerechnet mit dem eigenen Heimatverein gehen zu können: „Es ist natürlich etwas ganz Besonderes, jetzt nochmal DEL2 mit dem Club und in meiner Heimatstadt spielen zu dürfen - und auch ein kleines Abenteuer. Da freut man sich natürlich darauf, auch wenn man vielleicht schon ein bisschen älter ist.“