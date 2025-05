Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Lausitzer Füchse treiben ihre Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und können den nächsten Neuzugang vermelden: Filip Reisnecker wird künftig die Offensive der Blau-Gelben verstärken.

Der 23-jährige Deutsch-Tscheche, geboren in Tschechien, bringt trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrung aus den drei höchsten deutschen Eishockey-Ligen mit. Seine Eishockeyausbildung absolvierte Reisnecker zunächst in Tschechien, ehe er 2016 zu den Jungadlern Mannheim nach Deutschland wechselte. Es folgten Stationen im Nachwuchs- und Profibereich der Eisbären Regensburg, wo er in der DNL in dieser Saison sogar Topscorer der gesamten Liga wurde. Anschließend setzte er seine Entwicklung beim kanadischen OHL-Team Mississauga Steelheads sowie an der RB Hockey Akademie Salzburg fort.

Sein weiterer Werdegang führte ihn zurück nach Deutschland, wo er für Deggendorf und Regensburg in der Oberliga auflief. Danach schloss er sich den Fischtown Pinguins in der DEL an und kam parallel beim Kooperationspartner Eispiraten Crimmitschau in der DEL2 zum Einsatz. Nach einer kompletten Saison in Crimmitschau wechselte er zur Spielzeit 2023/24 zu den Schwenninger Wild Wings zurück in die DEL und absolvierte zudem weitere Spiele für deren Partnerteam, die Wölfe Freiburg. Die vergangene Saison verbrachte der 1,89 Meter große und 87 Kilogramm schwere Angreifer schließlich vollständig im Trikot der Freiburger in der DEL2.

Auch international machte der Linksschütze auf sich aufmerksam: Er lief sowohl für die tschechische U16- und U19-Nationalmannschaft als auch für die deutschen Auswahlteams von der U16 bis zur U20 auf. Zudem bestritt er bereits fünf Partien in der Champions Hockey League.

Jens Baxmann, Sportlicher Leiter: „Mit Filip gewinnen wir einen sehr vielseitigen und ehrgeizigen Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits auf hohem Niveau gespielt hat und in mehreren Ligen überzeugen konnte. Er bringt viel Tempo, Kreativität und einen ausgeprägten Offensivdrang mit – genau die Qualitäten, die wir für unser Spielsystem suchen. Wir sind überzeugt, dass er in Weißwasser den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen wird und uns sportlich wie charakterlich bereichert.“



auf Sportdeutschland.TV 🏆 Erlebe alle 64 Spiele der Eishockey WM 2025 LIVE & ohne Abo für nur 15 Euro 🥅