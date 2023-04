Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Eispiraten Crimmitschau werden zukünftig nicht mehr auf die Dienste von Filip Reisnecker bauen können. Der 21-jährige Angreifer schließt sich zur kommenden Spielzeit 2023/24 einem Club aus der DEL an und wagt nach zwei Jahren in Westsachsen somit erneut den Sprung ins deutsche Eishockey-Oberhaus.

Der Deutsch-Tscheche, welcher am 12. Dezember 2001 in Prag geboren wurde, kam zu Beginn der Saison 2020/21 erstmals nach Crimmitschau. Zunächst spielte der Stürmer mit der Trikotnummer 9 per Förderlizenz für die Eispiraten und wechselte später fest von den Fischtown Pinguins an die Waldstraße. In den vergangenen beiden Spielzeiten erzielte der ehemalige deutsche Juniorennationalspieler für die Westsachsen je 29 Tore und Vorlagen in 97 DEL2- Partien. Jetzt wagt der Linksschütze den nächsten Schritt in seiner Karriere und schließt sich erneut einem Team in der ersten Liga an. Bei dem DEL-Team handelt es sich wohl um die Schwenninger Wild Wings.

„Ich konnte mich in den letzten zwei Jahren in Crimmitschau weiterentwickeln und somit den nächsten Schritt in meiner Karriere machen. Seit Tag eins habe ich in Crimmitschau eine RiesenUnterstützung gespürt und hatte großen Spaß am Eishockey“, erklärt Filip Reisnecker. „Vor allem danke ich unseren geilen Fans, die uns in der ganzen Saison unfassbar unterstützt haben - gerade auch am Ende, als es am wichtigsten war. Ich werde Crimmitschau auf jeden Fall in der Zukunft weiterverfolgen und ich hoffe das auch mit dem Stadion alles positiv ausgeht“.

„Filip ist ein positives Beispiel dafür, dass manchmal ein Schritt zurück am Ende zwei Schritte nach vorn sein können. Wir wünschten uns, dass auch andere Spieler diesen Weg folgen und am Ende eine Win-Win-Situation für beide Partner Sinn macht. Filip wünschen wir alles erdenklich Gute und hoffen, dass er den Sprung in die DEL meistern kann“, sagt Ronny Bauer, Teammanager der Eispiraten Crimmitschau.