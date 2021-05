Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Selber Wölfe geben nach dem Aufstieg in die DEL2 erste Veränderungen bekannt.

Verteidiger Felix Linden, der erst zu Beginn der abgelaufenen Saison ins Fichtelgebirge gewechselt war, hat den Verantwortlichen mitgeteilt, dass er sich zur Spielzeit 2021/2022 einem anderen Verein anschließen wird. Der 27-Jährige, der schon für Weißwasser und Bayreuth in der DEL2 aufgelaufen ist, wäre sicherlich ein Kandidat für eine Vertragsverlängerung bei den Wölfen gewesen.

Das Wolfsrudel verlassen werden hingegen, weil sie kein neues Vertragsangebot erhalten, Jan Joseph Mannchen, Sam Verelst, Maximilian Otte und Carl Zimmermann. Alle vier Spieler haben maßgeblich zum Erfolg in dieser Saison beigetragen, sich durch ihren Einsatz als auch ihre Leistung verdientermaßen ihren Platz in den Geschichtsbüchern des VEReins gesichert und werden in Zukunft sicherlich immer wieder gern gesehene Gäste im Selber Vorwerk sein.

Laufende Verträge, die auch für die DEL2 Gültigkeit haben, besitzen Benedikt Böhringer, Richard Gelke sowie Feodor Boiarchinov.