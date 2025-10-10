Youngster aus Dresden

Felix Krüger kommt per Förderlizenz zu den Blue Devils Weiden

10.10.2025, 16:21 Uhr Lesedauer: eine Minute

Die Blue Devils Weiden erhalten erneut Verstärkung per Förderlizenz: Nach Torhüter Sebastian Wieber (Straubing Tigers) stößt nun der 18-jährige Verteidiger Felix Krüger von den Dresdner Eislöwen zum Team.

In der vergangenen Saison sammelte Krüger trotz seines jungen Alters bereits umfangreiche DEL2-Erfahrung. Neben 29 Einsätzen für die U20 der Eislöwen absolvierte er 37 Pflichtspiele in der DEL2. Dabei gelang ihm am sechsten Spieltag sein bislang einziges Profitors – ausgerechnet gegen die Blue Devils. Außerdem stand er zwölfmal für die deutsche U18-Nationalmannschaft auf dem Eis.

Sportlicher Leiter Jürgen Rumrich: „Wir freuen uns, mit Felix Krüger einen jungen und talentierten Verteidiger aus Dresden in unserem Team begrüßen zu dürfen. Trotz seiner erst 18 Jahre bringt er bereits wertvolle Erfahrung aus der DEL2 mit. Durch die Förderlizenz gewinnen wir zusätzliche Flexibilität und Tiefe in der Verteidigung. Ein großer Dank gilt den Verantwortlichen der Dresdner Eislöwen für die Unterstützung.“