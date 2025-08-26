ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
Schwede ist wieder da

Fabian Ilestedt kehrt zum EHC Freiburg zurück

Zurück im Breisgau: Fabian Ilestedt.
Zurück im Breisgau: Fabian Ilestedt. (Foto: EHC Freiburg)

Der EHC Freiburg darf sich erneut über die Dienste des 30-jährigen Fabian Ilestedt freuen. Der offensivstarke Schwede, der bereits zum Ende der vergangenen Saison das Trikot der Wölfe trug, kehrt an alte Wirkungsstätte zurück.

Fabian Ilestedt begann seine Karriere in Schweden, durchlief die Nachwuchsabteilung von Leksands IF und sammelte in den Folgejahren wertvolle Einsätze in der HockeyEttan und HockeyAllsvenskan. Dort bringt er eine bemerkenswerte Bilanz mit: 207 Einsätze in der HockeyEttan mit 157 Scorerpunkten sowie 132 Spiele in der HockeyAllsvenskan mit 72 Scorerpunkten. Auch in seinen elf Partien für die Wölfe konnte der Angreifer zusätzlich sieben Scorerpunkte sammeln und unterstreicht damit seine Offensivpower.

Sportdirektor Peter Salmik: „Wir sind froh, dass sich die Möglichkeit ergeben hat, Fabian wieder zu uns zu holen. Er kennt das Umfeld, passt charakterlich in unser Team und gibt uns offensiv weitere Optionen. Mit seinen herausragenden technischen Fähigkeiten wird er uns entscheidend weiterhelfen.“

