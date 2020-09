Lesedauer: ca. 1 Minute

An der Seite von Coach Daniel Naud wird ein alter Bekannter aus alten Steelers-Tagen stehen, denn der ehemalige Bietigheimer Torhüter Fabian Dahlem wird dem neuen Headcoach in der kommenden Saison assistieren. Beide bildeten bereits in Crimmitschau ein Trainergespann, dass nun im Ellental erneut zusammen hinter der Bande stehen wird.

Der 54-jährige gebürtige Rosenheimer bringt jede Menge Erfahrung als Trainer mit nach Bietigheim. In der DELwar er für Ingolstadt und Kassel mehrere Jahre als Assistenz- und Torwarttrainer tätig. Als Headcoach war er in der EBEL für Olimpija Ljubljana aktiv und in der DEL2 für die Heilbronner Falken. In den vergangenen drei Spielzeiten trainierte er die Goalies beim ERC Ingolstadt und war zeitgleich Assistenztrainer. Von dort wurde er im September 2019 an die Eispiraten Crimmitschau verliehen und stand unserem jetzigen Trainer Daniel Naud zur Seite.

Bei den Steelers stand er während der Saison 1993/94 insgesamt 18-mal zwischen den Pfosten und war damals für seinen unkonventionellen Spielstil sehr beliebt. Nun kehrt er ins Ellental zurück und wird nicht nur die Verantwortung als Assistenztrainer innehaben, sondern sich auch um die Weiterentwicklung der Torhüter kümmern.

Geschäftsführer Volker Schoch: „Wir sind froh mit Fabian Dahlem den Wunschkandidaten von Daniel Naud in Bietigheim zu haben. Fabian hat die Erfahrung, die wir brauchen und er kennt die Liga. Zudem kann er kann unsere Torhüter weiterentwickeln. Fabian ist ein gradliniger Typ, der offen kommuniziert und unseren Weg mitgehen will.“

Daniel Naud: „Fabian bringt viel Erfahrung als Headcoach, Assistenz- als auch Torwarttrainer mit. Er weiß was ich brauche und wir ergänzen uns gut. Fabian arbeitet mit Leidenschaft und das schätze ich sehr.“

Fabian Dahlem: „Ich freue mich sehr für die kommende Saison in Bietigheim zu sein. Ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit mit Danny Naud. Wir haben bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet und kennen uns schon sehr lange. Ich werde ihn in allen Bereichen unterstützen. Weiter freue ich mich auch auf die Mannschaft, die sehr viel Potenzial hat. Es wird ebenfalls viel Spaß machen mit den Torhütern zu arbeiten, auch da ist jede Menge Potenzial vorhanden und dies gilt es rauszuarbeiten. Am allermeisten freue ich mich jedoch darauf, dass wir nach all den Monaten bald wieder anfangen zu spielen. Ich bin sehr glücklich, jetzt in Bietigheim zu arbeiten.“

Damit steht auch fest, dass der letztjährige Co-Trainer Andrew Hare nicht zu den Steelers zurückkehren wird.