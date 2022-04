Lesedauer: ca. 1 Minute

Knapper als bisher, aber dennoch siegreich: Die Löwen Frankfurt gewinnen auch das dritte Spiel der Finalserie der DEL2-Playoffs gegen die Ravensburg Towerstars, mussten mit dem Jubel jedoch bis zur Verlängerung warten: Es reichte lediglich zu einem 1:0 durch Löwen-Kapitän Maximilian Faber, wobei die Gäste bis dahin gut mithielten. Am Freitag können die Hessen den Aufstieg mit einem weiteren Sieg perfekt machen.

Nachdem Mika Setzer mit der deutschen Nationalhymne die gut 7000 Fans in der Frankfurter Eissporthallte einstimmte, legten die Towerstars einen dynamischen Start hin. Pawel Dronia scheiterte in den Anfangsminuten an Jake Hildebrand. Auch insgesamt war das Spiel der Gäste strukturierter. Auf der anderen Seite gelang es den Löwen nicht, Ravensburg-Keeper Jonas Langmann zu bezwingen. Kurz vor Schluss mussten die Stars eine Strafe wegen zu vieler Spieler auf dem Eis hinnehmen, wodurch die Löwen nach einem torlosen, aber spannenden ersten Drittel mit einem Powerplay in den Mittelabschnitt starteten.

Doch auch die Überzahlsituation bescherte den Löwen nicht den gewünschten Erfolg. Ravensburg verteidigte gut und kam in eine Druckphase, in der Louis Brune am Pfosten scheiterte und Hildebrand sowohl die scharfen Schüsse von Charlie Sarault und Sam Herr parieren konnte. Inzwischen war die starke Leistung der Löwen aus den vorherigen Partien nicht wiederzuerkennen. Auch der zweite Durchgang endete torlos, doch die Stars konnten ein Chancenplus verbuchen und waren der Führung deutlich näher dran.

Somit war für das letzte Drittel eine Menge Spannung garantiert. Den Hessen musste etwas einfallen, um eine Annäherung der Gäste im Serienstand zu verhindern. Nun war Langmann mehrfach gefordert und entschärfte die Gelegenheiten der Löwen, die nun aktiver spielten. Speziell Tomas Sykora zeigte sich heiß auf einen Treffer, zog gegen den Ravensburger Schlussmann jedoch oft den Kürzeren. Somit endete auch das Schlussdrittel ohne Treffer – die Entscheidung musste im Overtime her.

Nach mehreren Chancen auf beiden Seiten war es Dronia, der eine für den Spielverlauf entscheidende Strafe (Spielverzögerung) erhielt und dadurch den Weg zum nächsten Frankfurter Sieg ebnete. Am Schluss war es Faber, dessen Schuss abgefälscht wurde und für Langmann unhaltbar ins Tor flog.

Durch den Sieg sichern sich die Löwen den ersten Matchball und haben am Freitag in Ravensburg die Chance, den Aufstieg ins Oberhaus offiziell perfekt zu machen.