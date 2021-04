10.0 Quote für Bietigheim - 11.0 Quote für Frankfurt

Am Dienstagabend bestreiten die Bietigheim Steelers und Löwen Frankfurt das dritte Spiel der Play-off-Viertelfinalserie. Nach dem Sieg am Main kann der SCB schon am Dienstag vorzeitig ins Halbfinale einziehen. Die Löwen stehen vor dem Aus.

Die Bietigheim Steelers trennt nur noch ein Sieg vor dem Einzug ins Play-off-Halbfinale der DEL2. Am Sonntagabend konnten sie auch das zweite Duell der Best-of-Five-Serie bei den Löwen Frankfurt für sich entscheiden. Nach dem 4:2 in Spiel 1, konnten die Steelers Spiel 2 mit 4:0 sogar noch deutlicher gestalten. Bietigheim zeigte eine solide Defensivleistung und auch die Offensive konnte überzeugen. Top­scorer Riley Sheen traf doppelt im Powerplay.

