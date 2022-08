Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Kaderplanung der Kassel Huskies für die Saison 2022/23 ist abgeschlossen. Verteidiger Steven Seigo komplettiert das Rudel der Schlittenhunde.

Der 32-jährige Kanadier wechselte 2013, nach zuvor vier Jahren an der Michigan Tech Universität, nach Europa. Dort spielt er seitdem in unterschiedlichen Top-Ligen. Seine ersten beiden europäischen Jahre verbrachte Seigo in der ersten finnischen Liga bei TPS und markierte dabei in 113 Spielen 37 Scorerpunkte. In der folgenden Saison wechselte der Zwei-Wege-Verteidiger dann in die KHL. 53 Partien (19 Scorerpunkte) absolvierte Seigo für Dinamo Riga.



Über Stationen in der ersten finnischen und schwedischen ersten Liga kam der Rechtsschütze 2018 zu den Straubing Tigers in die DEL. Nach einer Saison in Deutschland (20 Punkte in 53 Partien) zog es Seigo zurück nach Finnland, ehe er im Saisonverlauf wieder nach Deutschland (Ingolstadt) kam. Daraufhin verbrachte der 1,82 Meter große und 85 Kilo schwere Defender ein Jahr in der Slowakei und vergangene Saison erneut in Schweden. Nun schließt sich Steven Seigo den Huskies an.

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs: „Steven besitzt ein sehr gutes Offensivspiel und wird somit enorm wertvoll für unser Power Play sein. Er ist außerdem ein sehr starker Skater, was perfekt in unser neues und schnelles Spielsystem passt.“

Verteidiger Troy Rutkowski wird zur kommenden Saison nicht mehr dem Rudel der Kassel Huskies angehören. Rutkowski kam zur Saison 2020/21 nach Nordhessen und absolvierte 101 Partien für die Schlittenhunde, in denen er 95 Punkte erzielen konnte.