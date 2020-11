Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Anhänger des EV Landshut stehen in guten und schlechten Zeiten zu ihrem E-V-L! Jetzt hat die Fanszene des EVL eine bemerkenswerte Crowdfunding-Aktion unter dem Motto „LEBEN.LIEBEN.LEIDEN.“ auf die Beine gestellt, um den Club in den schwierigen Zeiten der Coronavirus-Pandemie finanziell unterstützen. Das Ziel: Insgesamt sollen 15.000 Euro gesammelt werden!

Und so funktioniert‘s! Einfach den Link zur Spendenplattform www.betterplace.me/eislaufverein-landshut anklicken und mitmachen! Bisher sind schon über 6000 Euro zusammengekommen!

„Vielen Dank an unsere Fanszene für ihren großartigen Einsatz und diese tolle Aktion! Es ist in diesen Zeiten so wichtig, dass wir alle zusammenhalten und da ist diese Crowdfunding-Aktion genau das richtige Zeichen – zumal leider weiterhin nicht absehbar ist, wann die Fans ins Stadion zurückkehren dürfen. Wir bedanken uns schon jetzt bei allen Spendern, die uns unter die Arme greifen“, sagt EVL-Spielbetrieb-Geschäftsführer Ralf Hantschke.