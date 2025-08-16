US-Stürmer mit Torinstinkt

EV Landshut verpflichtet Trevor Gooch

16.08.2025, 17:38 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Der EV Landshut hat einen weiteren wichtigen Neuzugang unter Vertrag genommen: Von den Graz 99ers aus der multinationalen ICE Hockey League wechselt der US-amerikanische Stürmer Trevor Gooch an den Gutenbergweg.

Der 30-jährige Linksschütze nimmt im Team von Cheftrainer Uwe Krupp – nach der Einbürgerung von Verteidiger Martin Haš – in der kommenden DEL2-Saison die vierte Kontingentstelle neben Tor Immo, Jesse Koskenkorva und Tobias Lindberg ein.

Gooch, geboren in Mantua im Bundesstaat New Jersey, verfügt über reichlich Europa-Erfahrung und hat seine offensive Effizienz überall nachgewiesen. Nach Stationen in Italien, Ungarn und Dänemark war er in den letzten beiden Spielzeiten in der ICEHL aktiv und verbuchte dort für Ljubljana und Graz in insgesamt 112 Partien 114 Scorerpunkte (39 Tore, 75 Assists).

Folgerichtig soll sich der Neuzugang auch beim EVL als Schlüsselfigur im Angriff profilieren, wie der Sportliche Leiter Max Brandl erläutert: „Mit Trevor Gooch gewinnen wir einen Torjäger, der in den vergangenen Jahren auf hohem Niveau überzeugt hat. Seine Spielintelligenz, Schnelligkeit und Abschlussstärke verleihen unserem Angriff zusätzliche Impulse. Gooch zeichnet sich durch Torgefährlichkeit und einen verlässlichen Scoring-Instinkt aus, den er mit konstant hohen Trefferquoten untermauert. Er versteht es, aus verschiedensten Situationen gefährlich zu werden, und hat in mehreren Ligen gezeigt, dass er sich schnell anpasst und kontinuierlich Leistung bringt. Diese Mischung aus Erfahrung, Anpassungsfähigkeit und Offensivstärke macht ihn zu einer wertvollen Verstärkung für unser Team.“

Der US-Boy, der einen Ein-Jahres-Vertrag unterschrieben hat, freut sich außerordentlich auf sein erstes Engagement in Deutschland: „In zahlreichen Gesprächen mit Max Brandl und Coach Uwe Krupp hat sich bei mir das Gefühl entwickelt und verstetigt, dass es zwischen dem EVL und mir richtig gut passen wird. Ich habe insgesamt nur das Beste über Landshut gehört – nicht nur über das Team und die Organisation, sondern auch über die Stadt und die Fans. Ich freue mich schon darauf, alle kennenzulernen und für den EVL aufs Eis zu gehen.“