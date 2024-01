Lesedauer: ca. 1 Minute

​DEL2-Club EV Landshut hat sich vor den entscheidenden Hauptrundenspielen der Saison noch einmal verstärkt und Robin Drothen verpflichtet. Der Stürmer stand zuletzt in der Oberliga Süd bei den Bayreuth Tigers auf dem Eis und unterschrieb beim EVL bis zum Ende dieser Saison.

Mit seinen gerade einmal 21 Jahre ist Drothen ein sogenannter „U24-Spieler“ und verstärkt unter anderem das Kontingent in diesem Bereich. Dies ist neben der ohnehin angespannten Personalsituation auch deshalb besonders wichtig, weil Tobias Schwarz und Simon Seidl in der kommenden Woche mit der U18-Nationalmannschaft unterwegs sein werden.



„Durch die aktuelle Situation in Bayreuth, hat sich für uns kurzfristig die Möglichkeit ergeben, Robin unter Vertrag zu nehmen. Er ist ein junger Spieler mit Perspektive, der uns in der Breite des Kaders verstärken wird. Falls alle Formalitäten seitens der involvierten Parteien erfüllt werden, könnte Robin schon am heutigen Abend beim Heimspiel gegen Dresden im Kader stehen“, erläutert EVL-Spielbetrieb-GmbH-Geschäftsführer Ralf Hantschke den Transfer.

Robin Drothen stammt aus Solingen in Nordrhein-Westfalen und hat seine EishockeyAusbildung in der Jugend bei der Düsseldorfer EG, den Kölner Junghaien und den Eisbären Juniors Berlin genossen. Nach einem DEL2-Spiel als Förderlizenzspieler für die Lausitzer Füchse stand er in der vergangenen Spielzeit bei den Ravensburg Towerstars unter Vertrag und wechselte schließlich nach Bayreuth. Bei den Oberfranken kam der 1,78 Meter große Linksschütze in 35 Begegnungen bisher auf elf Tore und zehn Vorlagen.

„Robin ist uns aus den Viertelfinal-Spielen gegen Ravensburg in der vergangenen Saison noch in Erinnerung geblieben. Damals hat er seine Sache richtig gut gemacht. In Bayreuth hat er trotz seines jungen Alters bereits eine ganz wichtige Rolle übernommen. Er ist körperlich stark, sehr robust und wird uns sofort helfen können. Dass er zudem noch unter die U 24-Regel fällt, hilft uns natürlich zusätzlich und war auch ein weiterer Grund für seine Verpflichtung“, sagt EVL-Cheftrainer Heiko Vogler.