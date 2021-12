Lesedauer: ca. 2 Minuten

Erneut kann der EV Landshut in der DEL2 nichts Zählbares aus einem Heimspiel mitnehmen. Diesmal waren die Ravensburg Towerstars zu Gast am Landshuter Gutenbergweg. Am Ende nahmen diese trotz einer kämpferischen Leistung der Landshuter, die sich in die Partie zurückkämpften, die Punkte mit nach Hause. Eine erneut knappe 3:4-Niederlage stand nach 60 Minuten auf der Anzeigetafel.

Das Duell der Gegensätze stand auf dem Programm – Landshut mit sechs Niederlagen im Gepäck und Ravensburg mit fünf Siegen. Das Ziel der Gäste war klar, denn mit einem Auswärtssieg würde man den Anschluss zur Tabellenspitze halten. Landshut hingegen muss unbedingt in die Spur kommen und endlich Punkte einfahren. Axel Kammerer, der sein vorerst letztes Heimspiel als Interimscoach leitete, wollte seinem Nachfolger die Aufgabe doch etwas erleichtern.

Doch das scheiterte gleich gehörig zu Beginn des Spiels. Eine eher überforderte Landshuter Mannschaft konnte das Tempo der Towerstars überhaupt nicht mitgehen. Georgiy Saakyan eröffnete schon früh das Spiel und überwand den ehemaligen Ravensburger Goalie Olafr Schmidt, der den Vorzug gegenüber Pätzold erhielt. Doch auch nach dem Führungstreffer änderte sich zunächst nichts. Der Ex-Landshuter Robbie Czarnik erhöhte die Führung für die Gäste nach nicht mal fünf gespielten Minuten. Nach diesem Alptraumstart schüttelten sich die Niederbayern doch etwas und konnten das Powerplay durch Brandon Alderson nutzen, um sich zurück in die Partie zu kämpfen – 1:2.

Die favorisierten Gäste kamen aber recht unbeeindruckt aus der Kabine in den Mittelabschnitt und machten weiter Druck. Fabian Dietz stellte auch die alte Zwei-Tore-Führung wieder her und zeigte, dass die Puzzlestädter eben doch der Favorit in diesem Spiel waren. Doch nach und nach kamen die Hausherren immer besser in die Partie und erspielten sich mehrere Chancen, während sich die Gäste oft nur durch ein Icing befreien konnten. Erneut konnte der EVL ein Powerplay nutzen und erzielte wieder durch Brandon Alderson den Anschlusstreffer. Die Gäste schienen auch im restlichen Drittel etwas von der Rolle, was somit auch zum Ausgleich durch Andreé Hult führte, der sich erst hervorragend durch die Abwehr tankte und dann einen schönen Pass von Sahir Gill letztendlich selbst im Tor versenkte.

Im Schlussabschnitt war deutlich zu merken, dass keine Mannschaft viel riskierte und jeweils auf Fehler der Gegner spekulierte. Ravensburg erspielte sich einige gute Chancen, welche aber entweder gut verteidigt oder durch den Schlussmann vereitelt wurden. Aber auch Landshut kam einige Male vor das Tor von Jonas Langmann, der aber ebenfalls keine Unsicherheiten zeigte und alle Schüsse parieren konnte. Ein Konter der Gäste führte schließlich doch zur erneuten Gästeführung. David Zucker konnte den abgeprallten Schuss nehmen, umkurvte Schmidt und netzte aus spitzem Winkel zum Siegtreffer ein.

Der Sieg der Towerstars geht am Ende doch in Ordnung. Die Landshuter zeigten sich zwar kämpferisch, konnten aber nicht über volle 60 Minuten mit den Ravensburgern mithalten. Die Niederbayern hoffen jetzt darauf, dass Neu-Coach Heiko Vogler ab nächster Woche Schwung mitbringt und dann auch die nötigen Punkte gemacht werden können, während die Puzzlestädter weiterhin ganz oben mitmischen und ihre starke Form bestätigen können. Für den EVL geht es am Sonntag nach Weißwasser zu den Lausitzer Füchsen, Ravensburg empfängt den Tabellenletzten aus Selb.