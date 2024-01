DEL2 am Sonntag

​Da hat der EV Landshut mit Blick auf alles, was nach der DEL2-Hauptrunde kommt, doch mal ein Statement gesetzt. Mit 0:4 lagen die Niederbayern beim klaren Tabellenführer Kassel Huskies schon hinten – und gewinnen noch mit 5:4 nach Penaltyschießen. Die Eisbären Regensburg behaupten den zweiten Rang mit einem Sieg bei den Krefeld Pinguinen.

Als die Kassel Huskies in der 34. Minute das Tor zum 4:0 gegen den EV Landshut erzielten, sah das schon ziemlich deutlich nach dem nächsten Sieg des Spitzenreiters aus. Ryan Olsen, Tristan Keck, Yannik Valenti und Alec Ahlroth hatten bis dahin getroffen. Doch noch vor der Pause verkürzten Julian Kornelli und Jesse Koskenkorva auf 2:4. Als Edwin Schitz den Anschluss herstellte (47.), war die Spannung zurück in der Partie. Und tatsächlich: Eineinhalb Minuten vor dem Ende traf Nick Pageau, als die Gäste bereits ihren Goalie aus dem Spiel genommen hatten. Pageau entschied dann auch das Penaltyschießen für Landshut, das letztlich mit 5:4 (0:0, 2:4, 2:0, 1:0) gewann.



Bei den Krefeld Pinguinen war die Laune vor dem Spiel bestens: Christian Ehrhoff absolvierte sein 250. Spiel im Trikot der Niederrheiner, die sich zudem über das Comeback von Josh MacDonald nach seiner Verletzungspause freuen konnten. Zweimal gingen die Schwarz-Gelben auch in Führung, unterlagen den Eisbären Regensburg aber letztlich mit 3:5 (2:2, 0:0, 1:3). Spannend war die Schlussphase. In der 58. Minute glich David Cerny für Krefeld aus, doch bei 58:41 traf zunächst Tariq Hammond für die Eisbären, die nur 17 Sekunden später das 5:3 durch Corey Trivino nachlegten.

Im sächsischen Derby unterlagen die Lausitzer Füchse den Eispiraten Crimmitschau mit 2:3 (0:1, 0:1, 2:0, 0:1) nach Verlängerung. Die Gäste aus Westsachsen lagen bereits mit 2:0 vorne, doch in der 57. Minute erzielte Kristian Blumenschein das 2:2 für Weißwasser. Der Sieg ging dennoch an Crimmitschau: In der 63. Minute war Henri Kanninen erfolgreich.

Die weiteren Ergebnisse: Ravensburg Towerstars – Dresdner Eislöwen 3:1 (1:1, 1:0, 1:0); EHC Freiburg – Bietigheim Steelers 4:2 (1:1, 2:1, 1:0); EC Bad Nauheim – Selber Wölfe 3:5 (2:1, 0:2, 1:2); ESV Kaufbeuren – Starbulls Rosenheim 5:2 (1:0, 1:0, 3:2).