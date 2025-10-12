Die Ravensburg Towerstars bezwingen die Kassel Huskies

EV Landshut übernimmt die Tabellenführung der DEL2 - DEG besiegt Crimmitschau

Ture Linden verhalf seiner DEG mit zwei Toren und zwei Vorlagen zum Heimsieg gegen Crimmitschau

Düsseldorfer EG – Eispiraten Crimmitschau 6:4 (1:1, 4:1, 1:2)

Die Düsseldorfer EG findet nach der Derbyniederlage am Freitag zurück in die Erfolgsspur und schlägt die Eispiraten Crimmitschau mit 6:4. Ture Linden avancierte mit zwei Toren und zwei Vorlagen zum Spieler des Spiels. Auch Tryout-Stürmer Kevin Norén steuerte beim Schützenfest seine ersten beiden DEG-Tore bei. Außerdem trafen Yushiroh Hirano und Lucas Lessio für die Hausherren. Bei den Gästen aus Crimmitschau traf Adam McCormick zum zwischenzeitlichen 1:1 und Dominic Walsh.

Starbulls Rosenheim – ESV Kaufbeuren 3:2 n.V. (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)

Jordan Taupert brachte in der dritten Minute der Verlängerung das ROFA-Stadion in Rosenheim zum Beben, als er das Spiel zu Gunsten der Starbulls Rosenheim entschied. Nachdem über 30 Minuten lang kein Team den Puck im Tor unterbringen konnte, war es dann Scott Feser, der in Minute 33 zum 1:0 für Rosenheim traf. Erst im letzten Drittel folgten dann weitere Tore. Zunächst drehten die Gäste aus dem Allgäu in Person von Sami Blomqvist und Bernhard Ebner die Partie, ehe Sebastian Zwickl in der 57. Minute für den 2:2-Ausgleich sorgte.

EV Landshut – Krefeld Pinguine 5:3 (0:1, 2:2, 3:0)

Im Topspiel des achten Spieltages gewann der EV Landshut gegen starke Krefeld Pinguine mit 5:3 und übernahm durch den Sieg erstmals die Tabellenführung der DEL2. Das Spielt hielt 60 Minuten lang, was es versprach: Insgesamt drei Führungswechsel und 69 Schüsse bekamen die 3.678 Zuschauer zu sehen.

Kurz vor Ende des ersten Drittels schoss Marcel Müller die Gäste mit 0:1 in die Pausenführung. Tobias Lindberg und Trevor Gooch brauchten keine Minute, für die Landshuter Antwort zum 2:1 aus Landshuter Sicht. Noch schneller gelang das dann den Gästen in Minute 33. Ganze 17 Sekunden lagen zwischen den Treffern von David Cerny und Davis Vandane, sodass Krefeld auch zur zweiten Drittelpause führte (2:3).

Etwas länger, dafür aber im Doppelpack sorgte Yannick Wenzel für den dritten Führungswechsel des Spieles mit seinen Toren in der 50. und 53. Minute. Den Schlusspunkt setzte erneut Tobias Lindberg per Empty-Net-Tor in der 111 Sekunden vor Ende.

EC Bad Nauheim – Blue Devils Weiden 4:5 (0:0, 3:1, 1:4)

Einen bitteren Abend erlebte der EC Bad Nauheim und schenkt eine sicher geglaubte 4:1-Führung im eigenen Stadion her. Justin MacPherson, Jordan Hickmott und Zach Kaiser schossen die Roten Teufel im zweiten Drittel komfortabel mit 3:0 in Führung. Kurz vor Drittelende verkürzte Tomas Rubes mit seinem Tor auf 3:1. Parker Bowles stellte früh im letzten Drittel mit seinem Tor den alten Abstand wieder her.

Was dann geschah, bleibt den Spielern und Fans der Blue Devils Weiden wohl noch lange im Gedächtnis: Luca Gläser (43.), Zach Tsekos (53.) und Fabian Ribnitzky (56.) egalisierten die Nauheimer Führung. Das sollte es aber noch nicht gewesen sein, denn eine Sekunde vor Spielende traf Fabian Voit zum viel umjubelten 5:4-Siegtreffer für Weiden.

EHC Freiburg – Lausitzer Füchse 4:5 n.P. (2:2, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Die Lausitzer Füchse gewannen das Kellerduell beim EHC Freiburg mit 5:4 und springen dadurch auf Platz 11 in der Tabelle. Clarke Breitkreuz, Lennard Nieleck, Eric Hjorth und Christopher Theodore waren in der regulären Spielzeit für die Gäste aus Weißwasser erfolgreich. Eero Elo, Travis Ewanyk, Lukas Mühlbauer und Chris Billich hießen die Torschützen der Hausherren.

Da es selbst nach fünf Minuten Verlängerung noch immer 4:4 stand, kam es zum Penaltyschießen. Dort waren erneut Lennard Nieleck und Alexis D'Aoust für die Gäste erfolgreich, während auf Freiburger Seite kein Spieler das Tor traf.

Ravensburg Towerstars – Kassel Huskies 5:3 (1:0, 2:2, 2:1)

Im zweiten Topspiel des Tages gewannen die Ravensburg Towerstars mit 5:3. Durch die Niederlage rutschen die Kassel Huskies in der Tabelle auf den zweiten Platz ab.

Nach bereits 10 Sekunden erwischte Mark Rassel die Huskies ganz kalt und ließ die Fans der Ravensburger das erste Mal jubeln. Im zweiten Drittel waren es dann Alex-Olivier Voyer und Nikita Kessler, die mit ihren Toren für noch mehr gute Laune in Ravensburg sorgten. Diese Freude verflog jedoch im weiteren Spielverlauf, da Kassel zurück ins Spiel fand und durch Hunter Garlent, Mick Hoelscher und Jake Weidner den Ausgleich wiederherstellen konnte.

Erneut Alex-Olivier Voyer schoss seine Towerstars im Powerplay acht Minuten vor Spielende wieder in Führung Ebenso mit seinem zweiten Treffer ins leere Huskies-Tor sorgte Mark Rassel 59 Sekunde für den Endstand.

Eisbären Regensburg – Bietigheim Steelers 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Ein ganz verrücktes Spiel sahen die Fans in Regensburg. Am Ende gewannen die Eisbären Regensburg deutlich mit 5:1 gegen den Tabellenletzten aus Bietigheim. Die Treffer der Gastgeber fielen durch Alex Berardinelli, Corey Trivino, Constantin Ontl, Bryce Kindopp und Kevin Slezak. Die Bietigheim Steelers hatten über weite Strecken mehr vom Spiel, was auch die Toschussstatistik widerspiegelt: Mit 42:23 Schüssen hatten sie fast doppelt so viel als Regensburg, kamen aber nur einmal am überragend aufgelegten Jonas Neffin vorbei. Tamás Kánya traf zum 5:1-Schlusspunkt.