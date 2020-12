Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der ESV Kaufbeuren hat sich für die aktuelle Spielzeit mit dem 31 Jahre alten Verteidiger Sören Sturm verstärkt. Der Rechtsschütze kommt vom Ligakonkurrenten Ravensburg Towerstars in die Wertachstadt.

Für den DEL2-Club aus Oberschwaben schnürte der 1,84 Meter große und 88 Kilogramm schwere Verteidiger seit 2016 die Schlittschuhe. Zuvor war Sören Sturm ein Jahr für die Kassel Huskies in der DEL2 und insgesamt sieben Spielzeiten in der DEL für die Kölner Haie, den EHC München und die Straubing Tigers auf dem Eis. In der DEL2 absolvierte Sören Sturm bisher 408 Pflichtspiele, in denen dem Rechtsschützen beeindruckende 282 Scorerpunkte gelangen.

Beim ESV Kaufbeuren wird Sören Sturm ab sofort mit der Rückennummer 21 auflaufen. Sein Pflichtspieldebüt soll er dabei am 3. Januar 2021 beim Auswärtsspiel in Crimmitschau feiern.

Michael Kreitl zur Verpflichtung von Sören Sturm: „Als wir gehört haben, dass mit Sören Sturm einer der besten Verteidiger in der DEL2 sich verändern möchte, haben wir sofort reagiert und Kontakt aufgenommen. Wir sind froh, dass alles so schnell geregelt werden konnte und Sören Sturm auch unbedingt nach Kaufbeuren kommen wollte. So konnten wir den Transfer auch guten Gewissens realisieren und unseren Fans zum Jahresabschluss einen Top Spieler präsentieren. Wir haben in der Defensive einige Verletzungssorgen und waren auch von Saisonbeginn mit nur sieben geplanten Verteidigern auch nicht sehr breit aufgestellt. Unsere jungen Spieler wie Leon van der Linde, der leider derzeit auch verletzt ist oder auch Justus Meyl, haben ihren Job hervorragend gemacht und werden auch weiter ihre Chancen und Einsätze bekommen.“

Aufgrund der Verletzung von Stefan Vajs wird der ESVK auch auf der Torhüterposition reagieren müssen. Michael Kreitl dazu: „Wir haben in Jan Dalgic vollstes Vertrauen, er hat letzte und auch diese Saison schon bewiesen, dass er in der DEL2 eine starke Rolle spielen kann. Wir werden daher einen weiteren jungen Torhüter unter Vertrag nehmen, der uns im Bedarfsfall schnell zur Verfügung stehen wird. Sobald der Transfer in trockenen Tüchern ist, werden wir dies auch dementsprechend kommunizieren.“