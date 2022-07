Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der ESV Kaufbeuren hat mit der Verpflichtung von Jacob Lagacé die bis dato noch offene Mittelstürmerposition im Kader für die kommende Spielzeit 2022/23 besetzt.

Der 32 Jahre alte Franko-Kanadier hat seine Juniorenzeit in der kanadischen QMJHL beim Team der Chicoutimi Saguenéens verbracht und schaffte es dabei sogar in den Kader der kanadischen U18-Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft in Russland im Jahr 2008. Jacob Lagacé konnte beim Turnier in Kasan in sieben Spielen einen Treffer und zwei Torvorlagen erzielen und feierte am Ende sogar den Weltmeistertitel mit seiner Mannschaft.

Nach vier Spielzeiten in der AHL und ECHL wechselte der 1,79 Meter große und 89 kg schwere Rechtsschütze zum Ende der Spielzeit 2013/2014 erstmals nach Europa zu den Tønsberg Vikings in die erste norwegische Liga.

In der darauffolgenden Saison erfolgte der Wechsel in die hochklassige zweite Schwedische Liga zu Asplöven HC, wo Jacob Lagacé mit 57 Scorerpunkten Liga-Topscorer wurde. Daraufhin zeigte der Franko-Kanadier für drei Jahre in der ersten Schwedischen Liga für die Clubs Luleå HF und Mora IK sein Können. Nach einem weiteren starken Jahr in Norwegen für die Stavanger Oilers wechselte der vielseitig einsetzbare Mittelstürmer in die DEL zu den Krefeld Pinguinen. Die beiden Corona-Spielzeiten verbrachte Jacob Lagacé in Frankreich, wo er mit Rouen die Meisterschaft feiern konnte und zuletzt nochmals in Norwegen bei Frisk Asker.

ESVK Geschäftsführer Michael Kreitl zur Verpflichtung von Jacob Lagacé: „Unsere Trainer haben Jacob Lagacé intensiv gescoutet und in ihm genau den Spielertypen gesehen, den wir gesucht haben. Er hat Spielmacherqualitäten, beackert dazu aber auch beide Seiten des Eises, geht keinem Zweikampf aus dem Weg und kann auch hart Spielen, wenn es darauf ankommt. Dazu ist er auch der von uns priorisierte Rechtsschütze für die Mittelstürmerposition. Er hat schon in sehr guten europäischen Ligen gezeigt, dass er ein starker Spieler ist. Wir freuen uns sehr, dass er in der kommenden Saison nun das Trikot des ESVK trägt.“