Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Kader des ESV Kaufbeuren für die DEL2 Spielzeit 2022/23 nimmt immer mehr Konturen an.

Mit Fabian Koziol und Tobias Echtler haben zwei weitere junge Spieler ihren Vertrag in der Wertachstadt um je eine weitere Saison verlängert. Beide hatten in den letzten Jahren, mit DEL2 Förderverträgen ausgestattet, den Sprung aus der eigenen U20 Mannschaft in den Profi Kader der Joker geschafft.

Tobias Echtler kam dabei nun in seiner ersten kompletten Saison in der DEL2 in 53 Partien auf beachtliche 19 Scorerpunkte (2 Tore, 17 Vorlagen). Fabian Koziol, der bereits seine dritte volle Saison im Dress der Joker absolviert hat, kam verletzungsbedingt in der abgelaufenen Saison auf nur 36 Pflichtspiele, in denen er zwei Tore und sieben Vorlagen verbuchen konnte.

ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl zu den beiden Vertragsverlängerungen: „Fabian Koziol und Tobias Echtler haben einen ähnlichen Werdegang hinter sich. Beide haben im Nachwuchs des EV Füssen mit dem Eishockey begonnen und sind später in den Nachwuchsbereich des ESVK gewechselt. Später konnten sich beide mit DEL2 Förderverträgen und Förderlizenzen für Oberligisten ausgestattet, Schritt für Schritt weiterentwickeln und Erfahrungen sammeln. Wir sehen beide noch nicht am Ende ihrer Entwicklung angekommen und freuen uns sehr darauf, die beiden auch in der kommenden Saison in unserem Kader zu haben.“