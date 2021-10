Lesedauer: ca. 1 Minute

Der 53 Jahre alte Deutsch-Amerikaner war die letzten fünf Jahre bei den Augsburger Panthern in der DEL tätig.

In Augsburg war Tray Tuomie drei Jahre als Co-Trainer von Mike Stewart tätig und hatte in den letzten beiden Jahren als Chef-Trainer das Zepter in seiner Hand. Vor seiner Zeit in Augsburg war der frühere Stürmer fünf weitere Jahre in der DEL als Trainer tätig. Drei Jahre davon in Nürnberg, darunter auch eines als Headcoach, sowie zwei in Düsseldorf.

Der neue ESVK Trainer verfügt somit über die Erfahrung von zehn Jahren als Trainer in Deutschlands höchster Spielklasse. Tray Tuomie hat dabei heute Mittag schon das Training des ESVK geleitet und wird beim Auswärtsspiel am Dienstag in Heilbronn sein Debüt an der Joker Bande geben.