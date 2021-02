Lesedauer: ca. 2 Minuten

Das Spiel am Donnerstagabend markierte den Startschuss für sechs Spiele in zehn Tagen für die Allgäuer. Ebenso gibt es einen Doppelspieltag, wodurch es nach nicht einmal 24 Stunden schon das nächste Match für die Joker zu bestreiten gilt. Der ESVK konnte das erste dieser beiden Spiele gegen die Lausitzer Füchse mit 5:2 gewinnen.

Die bayerischen Schwaben starteten wie beflügelt in die Partie und nach gerade einmal 32 gespielten Sekunden musste Marc Carruth bereits das erste Mal hinter sich greifen. Sami Blomqvist, alleine gelassen im Slot, nutzte einen Abpraller zur frühen Führung. In der Folge erarbeiteten sich die Hausherren weitere Topmöglichkeiten, welche durch mangelnde Konsequenz im Abschluss jedoch ungenutzt verstrichen. Der Goalie der Füchse konnte sich in dieser Phase mehrmals auszeichnen, war jedoch in der neunten Spielminute beim zweiten Tor der Hausherren erneut machtlos: Sami Blomqvist wurde im Slot von Tobias Wörle angespielt und beförderte den Puck per Direktabnahme in die Maschen. Die Joker blieben weiter am Drücker scheiterten aber immer wieder am Weißwasseraner Torhüter oder an der fehlenden Genauigkeit im Abschluss. Dies rächte sich in der 20. Spielminute, als die Füchse über Rylan Schwartz einen Konter fuhren. Dieser legte ab auf Ludwig Nirschl und der wiederum verkürzte auf 1:2 aus Sicht der Lausitzer.

Das Bild setzte sich auch im zweiten Spielabschnitt fort. Die Gäste schafften es kaum, sich in der offensiven Zone festzusetzen und konnten nur durch Konter offensiv Akzente setzen. Doch diese wenigen Chancen wurden im Gegensatz zu den Jokern genutzt. In der 29. Spielminute kam es erneut zu einem pfeilschnellen Gegenzug und Luis Rentsch sorgte für den 3:2-Anschluss für seine Farben. Die Sachsen kamen dadurch besser in die Partie, fanden auch in der eigenen defensiven Zone fortan die Zuordnung und störten früh den Kaufbeurer Spielaufbau. Mit dem knappen Spielstand ging es dann auch in die Pause.

Die Hausherren starteten mit einem Powerplay in den Schlussabschnitt, welches sich wie vorherige nicht in etwas zählbares ummünzen ließ. In der 43. Spielminute tankte sich Fabian Voit durch die Verteidigung der Gäste und legte ab auf Florian Thomas, der den erneuten Zwei-Tore-Vorsprung herstellen konnte. Das Spiel in der Folge mit wenigen Ereignissen, bis die 53. Spielminute anbrach. Phillip Krauß setzt nach, nachdem Marc Carruth die Scheibe gehalten hatte, wodurch der Torhüter der Füchse sowie Brad Ross auf den Youngster der Joker losgingen. Dieser musste nach der Aktion verletzt das Eis verlassen und Marc Carruth frühzeitig zum Duschen. Die Gäste zeichneten sich im weiteren Verlauf insbesondere durch unfaire Aktionen aus und so durfte der ESVK fast die kompletten letzten Minuten mit einem Mann mehr auf dem Eis verbringen. In der 60. Spielminute durfte dann Tobias Echtler noch seinen ersten DEL2-Treffer bejubeln, nachdem er einen Pass von Daniel Oppolzer in den Maschen versenkte.

Die Joker gewannen an diesem Abend verdient gegen über weite Strecken schwache Gäste und müssen den Schwung nun mit in das Spiel am Freitagabend gegen die Eispiraten Crimmitschau nehmen.