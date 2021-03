Lesedauer: ca. 2 Minuten

Nachdem die bayerischen Schwaben mit einem Sieg nach Verlängerung gegen die Löwen Frankfurt aus der Mainmetropole zurückgekehrt waren, lag der Fokus nun voll auf der Erklimmung von Platz vier in der DEL2. Der EC Bad Nauheim wollte die Heimniederlage gegen die Tölzer Löwen wettmachen. Die Joker hielten die Punkte am Ende aber in Kaufbeuren und gewannen mit 5:3.

Die Gäste kamen besser aus der Kabine und konnten früh im Spiel erstmal jubeln. In der dritten Minute nutzte Nicolas Cornett einen Abpraller von Benedikt Hötzinger und sorgte für die Führung der Gäste. In der Folge neutralisierten sich beide Mannschaften vorübergehend, ehe Leonhard Korus erstmals auf die Strafbank musste. Julian Eichinger hielt die Scheibe im Angriffsdrittel und leitete den Puck direkt weiter auf Tobias Wörle und dieser spielte überlegt auf Tyler Spurgeon, welcher dann Felix Bick im Gehäuse des EC Bad Nauheim überwand. Dieses Tor brachte die Mannschaft von Rob Pallin besser ins Spiel und so erarbeiteten sich die Rot-Gelben einige Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Doch die Gäste steckten nicht auf und konnten insbesondere durch schnelle Konter immer wieder Nadelstiche setzten. Doch beide Torhüter hielten ihren Kasten bis Drittelende sauber und so ging es mit dem Gleichstand in die Kabine.

Genau 20 Sekunden dauerte es jedoch nach dem Eröffnungsbully nur, bis die Gäste aus der Wetterau erneut jubeln durften. Die Joker waren gedanklich wohl noch in der Kabine. So hatte James Arniel zu viel Platz und fand den Schläger vom eingelaufenen David Aaslin, welcher Hötzinger keine Abwehrmöglichkeit ließ. Wie schon im ersten Drittel ließen sich die Hausherren vom erneuten Rückschlag verunsichern und so konnten sich die Gäste weitere Chancen erarbeiten. Es scheiterte jedoch an der Chancenverwertung und so überstanden die Joker diese Phase unbeschadet. Die Kaufbeurer kamen in der Folge wieder besser in die Partie und Joey Lewis überlief in der 30. Spielminute die Hintermannschaft der Nauheimer, scheiterte aber an Felix Bick. Doch der finnische Sturmtank Sami Blomqvist schnappte sich die Scheibe und traf aus spitzestem Winkel zum Ausgleich. Dem Spielfluss tat dieses Tor nicht gut und so verliefen die Folgeminuten sehr zerfahren. Die Gäste konnten aber auch aus dieser Phase Kapital schlagen: Stefan Reiter fälschte einen Schuss von Tomas Schmidt ab. Direkt mit dem nächsten Angriff der Roten Teufel kam es noch dicker für die Hausherren, da Frederik Cabana einen Rebound im Tor unterbrachte. Die Schiedsrichter konsolidierten jedoch den Videobeweis und winkten den Treffer aufgrund einer vorangegangenen Behinderung von Benedikt Hötzinger aus.

Während es im Mittelabschnitt die Gäste waren, die besser aus Kabine kamen, waren es im Schlussdrittel die Joker. Rob Pallins Männer drückten auf den Ausgleich, doch es haperte an der Verwertung. Die Joker steckten nicht auf und dies wurde in der 49. Spielminute belohnt: Joey Lewis mit guter Übersicht und dem Pass auf Branden Gracel, der auf Sami Blomqvist durchsteckte und dieser versenkte die Scheibe hinter Felix Bick. Beide Mannschaften wirkten durch diesen Treffer beflügelt und erarbeiteten sich gute Einschussmöglichkeiten. Einen Fehler im Spielaufbau der Nauheimer konnten die Kaufbeurer zur erstmaligen Führung nutzen: Banden Gracel fing einen Aufbaupass ab und spielte auf den freistehenden Joey Lewis, welcher humorlos einschob. In der Folge drückten die Gäste auf den Ausgleich und immer wieder klärte die Füssener Leihgabe Benedikt Hötzinger. Gerade genannter hielt mit einer grandiosen Parade in der 60. Spielminute die Führung fest, ehe John Lammers mit dem Treffer im leeren Tor alles klarmachte – 5:3.