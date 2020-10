Lesedauer: ca. 2 Minuten

Kaufbeuren gegen Ravensburg, das bedeutet normal ein volles Stadion, Vorfreude in beiden Fanlagern und eine laute Arena. Doch nicht zu Zeiten einer Pandemie. Da der Inzidenzwert der Stadt Kaufbeuren sowie des Landkreises Ostallgäu, wie schon am vergangenen Sonntag die Marke von 35 bzw. mittlerweile von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten wurde, musste der ESV Kaufbeuren erneut auf die Unterstützung seiner treuen Anhänger verzichten. Zahlreiche Fans verfolgten das Spiel über SpradeTV, was die Mannschaft vor dem ersten Bully mit einem Banner „Vielen Dank für euren Support“ würdigte.

In den ersten Spielminuten egalisierten sich beide Mannschaften weitestgehend jedoch schafften es die Männer von Rob Pallin sich immer mehr Vorteile zu erarbeiten. So schafften es die bayrischen Schwaben immer wieder sich gefährliche Torchancen herauszuspielen, scheiterten aber an DEL-Rückkehrer Jonas Langmann im Tor der Puzzlestädter. Der ESV Kaufbeuren spielte im ersten Drittel mit mehr Zug zum Tor es fehlte jedoch an der Effektivität und so mussten sich die Fans bis zur 17. Spielminute gedulden, bis der Puck das erste Mal die Torlinie überquerte. Julian Eichinger schießt in eigener Überzahl auf das Gehäuse von Jonas Langmann, dieser Schuss wird Tobias Wörle abgefälscht, sodass der Schlussmann den Rebound nicht kontrollieren kann und Branden Gracel nur noch in das leere Tor einschieben muss. Mit diesem Spielstand verabschiedeten sich dann auch beide Mannschaften in die Drittelpause. Die Allgäuer hatten deutlich mehr vom Spiel und so ist die Schussstatistik mit 19 zu 3 ganz klar auf Seiter der Joker.

Ravensburg kommt mit viel Schwung aus der Kabine. Die gute defensive Arbeit der Kaufbeurer macht sich aber bezahlt und so können die Puzzlestädter sich kaum gefährliche Torchancen erspielen. Rich Chernomaz Mannschaft wird immer wieder von einem ESVK-Spieler unter Druck gesetzt, daraus resultieren viele Fehler im Aufbau der Towerstars. In der 25. Minute erobern die Joker die Scheibe, Tobias Wörle mit einem platzierten Schuss und einem weiteren Tor für seine Mannschaft. Von diesem Tor an gab es viele Strafzeiten auf beiden Seiten, jedoch behielten stets die Torhüter die Überhand. John Henrion konnte mit einem platzierten One-Timer nach Vorlage von Olivier Hinse den Anschlusstreffer für die Towerstars in der 29. Spielminute erzielen. Dies hatte jedoch nur rund eine Minute bestand, ehe Tyler Spurgeon einen Rebound – nach Schuss von Patrick Reimer – zum erneuten 2-Tore Vorsprung nutzen konnte.

Der letzte Spielabschnitt beginnt für die Joker in Unterzahl, da Denis Pfaffengut eine Strafe absitzen muss. Diese Möglichkeit lassen sich die Spieler des ERV nicht entgehen. Sören Sturm mit einem platzierten Schuss von der blauen Linie, Stefan Vajs ist die Sicht verstellt und so der 3:2 Anschluss. Die Towerstars nun beflügelt von dem erneuten Anschluss mit viel Druck nach vorne. Der ESV Kaufbeuren kann sich nicht aus der Verteidigungszone befreien und die Ravensburger mit Übersicht auf den freigelaufenen Tim Bender, dieser verlädt Stefan Vajs und so steht es nach 2 gespielten Minuten im letzten Drittel 3:3. Die Towerstars weiterhin mit vielen Strafzeiten und so darf sich immer wieder das Special Team der Joker beweisen. In der 43. Spielminute muss dann Sören Stum für Beinstellen in die Kühlbox. Branden Gracel zieht von der blauen Linie ab, Tyler Spurgeon lauert im Slot und erzielt die erneute Führung für die Joker. Direkt drücken die Towerstars auf den erneuten Ausgleich, aber Patrick Reimer spielt bei angezeigter Strafe den sechsten Feldspieler Daniel Oppolzer mustergültig an und der gewinnt mit einem platzierten Schuss sein Duell gegen Jonas Langmann. Im weiteren Spielverlauf gibt es noch etliche Chancen auf beiden Seiten, es bleibt jedoch beim 5:3 Endstand und so feierten der ESV Kaufbeuren den wohl ungewöhnlichsten Derbysieg seiner langen Geschichte.