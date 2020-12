Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der ESV Kaufbeuren bindet den nächsten Youngster für zwei Jahre an den Club: Der 19 Jahre alte Stürmer Philipp Krauß hat sich in der Vorbereitung auf die aktuelle Spielzeit einen Stammplatz neben den beiden Kanadiern Tyler Spurgeon und John Lammers gesichert.

Dabei setzt Trainer Rob Pallin den vielseitigen Stürmer nicht nur bei fünf gegen fünf Feldspielern ein, sondern auch in den Special Teams in Über- und Unterzahl. Aktuell gelangen dem eigentlichen Kapitän der U20-Mannschaft in der DEL2 in zehn Spielen drei Tore und vier Torvorlagen für seinen Heimatverein.

ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl dazu: „Wir haben nun für die kommenden Saison mit Markus Schweiger und Philipp Krauß zwei sehr talentierte Spieler aus unserem eigenen Nachwuchs schon frühzeitig mit Förderverträgen ausstatten können. Philipp Krauß hat sich bisher sehr gut präsentiert und sich an der Seite von John Lammers und Tyler Spurgeon festgespielt. Dabei hat er sich mit seinen bisher gezeigten Leistungen die Vertragsverlängerung auch redlich verdient. Wir sind froh, dass er für mindestens zwei weitere Jahre für den ESVK spielen wird.“