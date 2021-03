Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Vorzeichen konnten vor dem Spiel kaum anders aussehen. Während die Joker mitten im Kampf um die bestmögliche Playoff-Platzierung stecken, ging es für die Gäste darum nicht die Rote Laterne übernehmen zu müssen. Die Joker gewannen ein von starken Defensivreihen geprägtes Spiel mit 2:1 und hielten damit ihre Siegesserie am Leben.

Das Spiel begann mit viel Tempo von Seiten der Hausherren und nur ein frühzeitiges Abpfeifen der Schiedsrichter verhinderte das erste Tor der bayerischen Schwaben nach wenigen Sekunden. Beflügelt davon drückten die Männer von Rob Pallin auf das Tor von Florian Mnich, dieser behielt aber die Oberhand. Fortan entwickelte sich ein schnelles Spiel beider Seiten, jedoch fehlte die nötige Präzision in den Pässen und Schüssen, um wirklich Gefahr vor dem gegnerischen Tor zu generieren. Doch in der 20. Spielminute schafften es die Falken eine ihrer wenigen Chancen zu verwerten: Josh Nicholls spielte mit viel Übersicht einen Querpass durch das Drittel der Joker und Matthew Neal traf zum ersten Tor des Abends.

Die Falken kamen mit viel Dampf aus der Kabine und erspielten sich einige Torchancen vor Benedikt Hötzinger. Die Füssener Leihgabe im Trikot des ESVK hatte aber immer etwas dagegen und hielt sein Team mit guten Paraden in der Partie. Die Joker kamen wieder besser ins Spiel und so neutralisierten sich beide Mannschaften über einen Großteil des zweiten Drittels. In der 35. Spielminute ergab sich dann die große Chance für die Hausherren den Ausgleich zu erzielen, da Arkadiusz Dziambor auf die Strafbank musste. Dort rappelte es schnell im Kasten der Gäste: Julian Eichinger hatte zu viel Platz an der blauen Linie und schlenzte platziert auf das Tor von Florian Mnich, wo Tyler Spurgeon unhaltbar für den jungen Schlussmann abfälschte. Beide Teams hatten in der Folge nochmal Chancen auf die Führung, es scheiterte aber an der Verwertung.

Auch zu Beginn des letzten Spielabschnittes egalisierten sich beide Seiten weitestgehend. Die wohl größte Chance auf das nächste Tor hatte Florin Ketterer, dieser verzog jedoch aus aussichtsreicher Position. Bei dieser Aktion handelten sich die Gäste eine Strafzeit gegen Phillip Preto ein. Direkt bei der nächsten Aktion gab es eine weitere Unterzahl für die Falken: Corey Mapes schoss die Scheibe ohne Berührung eines Rot-Gelben über die Bande. Die doppelte Überzahl konnten die Joker jedoch nicht nutzen, obwohl man sich aussichtsreiche Chancen erspielte. Man merkte in der Folge den Hausherren an, dass sie den Treffer mehr wollten als die Heilbronner und dies wurde belohnt. In der 51. Spielminute passte Branden Gracel auf den im Slot lauernden Joey Lewis und dieser traf mit einer platzierten Direktabnahme. Die Gäste drückten darauffolgend auf den Ausgleich und erspielten sich aussichtsreiche Torchancen. Benedikt Hötzinger hatte jedoch was dagegen und schaffte es seinen Kasten sauber zu halten. So gewannen die Hausherren nach einem starken Kampf verdient mit 2:1