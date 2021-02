Lesedauer: ca. 2 Minuten

Nach dem gestrigen Erfolg gegen die Lausitzer Füchse stand keine 24 Stunden die nächste sächsische Mannschaft auf dem Eis der erdgas-schwaben-arena. Mit den Eispiraten Crimmitschau gastierte eine sich im Aufwind befindende Mannschaft im Allgäu. Die Hausherren hielten ihre Siegesserie aufrecht und bezwangen die Westsachsen mit 5:4.

Man merkte beiden Mannschaften von Beginn an die Erfolge der letzten Spiele an und so zeigten beide sehr ansprechende erste Minuten. So verwunderte es auch nicht, dass die beiden Torhüter immer wieder im Mittelpunkt des Geschehens standen. In der neunten Spielminute durften dann die Gäste des erste Mal jubeln: Mathieu Lemay fuhr einen Konter und legte ab auf Dominic Walsh, welcher Maximilian Meier keine Abwehrmöglichkeit ließ. Fortan merkte man den Jokern an, dass sie die kurze Regenerationszeit nicht gewohnt waren und so wirkte die Mannschaft von Rob Pallin müde und kam oft den Schritt zu spät. Die Eispiraten konnten aus dieser Phase kein Kapital schlagen und so arbeiteten sich die Hausherren zurück in die Partie. Die wohl kurioseste Szene des ersten Drittels war wohl der Pfostenschuss von Tyler Spurgeon direkt vom Bullypunkt.

Auch im zweiten Spielabschnitt bestimmten die Gäste das Geschehen, es scheiterte aber an der nötigen Konsequenz im Abschluss. Die änderte sich in der 25. Spielminute, als Mathieu Lemay ungehindert im Slot zum 2:0 einschob. Mario Richers Truppe drängte in der Folge auf einen erneuten Treffer, scheiterte aber immer wieder an Maximilian Meier im Tor der Joker. Doch dann vielleicht der Wendepunkt des Spiels: Tyler Spurgeon erkämpfte in eigener Unterzahl die Scheibe im Drittel der Westsachsen, legte ab auf den im Slot lauernden Daniel Oppolzer. Dieser verlud Ilya Andryukhov sehenswert und erzielte den Anschlusstreffer für seine Farben. Die Joker wirkten nach diesem Tor wie beflügelt. Rund eine Minute später durften erneut die Fans der Rot-Gelben jubeln: Tobias Wörle spielte einen Pass quer durch das Angriffsdrittel, wo John Lammers mühelos zum Ausgleich einschob – 2:2. Fortan entwickelte sich ein Spiel mit offenem Visier und Torchancen auf beiden Seiten. Die Torhüter zeigten aber weiter ihre Klasse und so ging es mit einem Unentschieden in die Pause.

Die Joker kamen mit viel Elan aus der Kabine und so dauerte es nicht lange, bis Rob Pallin zum nächsten Mal jubeln durfte. Tobias Wörle passte in der 42. Spielminute auf den anstürmenden Sami Blomqvist und dieser traf zur erstmaligen Führung der bayerischen Schwaben an diesem Abend. Es dauerte jedoch keine zwei Minuten, ehe die Gäste erneut durch den heute sehr auffälligen Mathieu Lemay ausglichen. In Minute 49 zeigte Julian Eichinger seine Klasse und spielte einen wunderschönen Aufbaupass auf den freistehenden Phillip Krauß, welcher mit einem platzierten Schuss die erneute Führung für das Team von Rob Pallin erzielte. Die Eispiraten drückten daraufhin auf das Kaufbeurer Tor. Die Joker waren jederzeit gut für einen Konter und diesen bekamen sie in der 54. Minute auch: Eine Passstafette von Dennis Pfaffengut, Branden Gracel und Sami Blomqvist wurde am Ende von Tobias Wörle vollendet. Die Gäste durften kurz darauf mit einem Mann mehr auf dem Eis agieren und nutzen dies durch Lukas Vantuch. Mario Richer zog am Ende noch seinen Torhüter zu Gunsten des sechsten Feldspielers, der anvisierte Ausgleich wollte jedoch nicht mehr fallen. Der ESV Kaufbeuren feierte mit diesem 5:4 den fünften Sieg in Folge und kann so mittlerweile wieder im Kampf um die Playoffplätze ein Wörtchen mitreden.