Lesedauer: ca. 2 Minuten

Das erste offizielle Testspiel ist in den Büchern. Die Löwen gewinnen gegen den Oberligisten aus Deggendorf mit 6:3 (2:0, 0:2, 4:1). Max French mit insgesamt fünf Punkten der stärkste Mann. „Ich bin zufrieden“, resümiert Löwen-Coach Gaudet.

Es war ein recht typisches erstes Vorbereitungsdrittel. Die Löwen spielbestimmend, hin und wieder aber noch mit Abstimmungsproblemen in der Passfolge oder der defensiven Ordnung. Dennoch musste sich Niklas Deske im DSC-Tor in den ersten fünf Minuten zweimal auszeichnen: Erst nach einem Solo von Kenney Morrison, dann gegen Johannes Sedlmayr. Nach acht Minuten war der stark spielende Deske allerdings erstmals geschlagen: Lubor Dibelka traf freistehend im Slot zur Führung. In der Folge auch Deggendorf mit zwei guten Möglichkeiten - jeweils stark pariert von Maxi Franzreb. Der letztjährige Topscorer Marco Pfleger verdoppelte den Vorsprung in Minute 14 nach klasse Zuspiel Max Frenchs.

Doch im zweiten Drittel spielten die Löwen ihre Überlegenheit zu selten aus und ließen sich auch zur einen oder anderen Nicklichkeit hinreisen. So wanderten Philipp Schlager und René Röthke nach einem Wortgefecht jeweils für zehn Minuten auf die Strafbänke. Die beiden Kapitäne hatten nach dem Check Röthkes gegen Schlager vor zwei Jahren, der Letzteren ins Krankenhaus brachte, sicher noch etwas Klärungsbedarf. Auch Beppi Eberhardt gegen David Kuchejda entwickelte sich zum unsportlichen Duell. Auf dem Torschützenbogen trugen sich in den mittleren 20 Minuten nur die Gäste ein. Chase Schaber und Andrew Schembri glichen das Spiel aus. Für die Löwen vergaben Max French und Tyler McNeely jeweils einen Breakaway, Lubor Dibelka traf nur den Pfosten.

Die Löwen also durchaus mit Nachholbedarf vor dem Schlussabschnitt. Besonders Max French schien mit etwas Wut im Bauch aus der Kabine zu kommen. Der Kanadier traf mit einem halbhohen Schuss aus dem Bullykreis zum 3:2. Wenig später vergab er im Powerplay zunächst zweimal aus dem Slot, ehe er Versuch drei zum 4:2 einnetzte. Manuel Edfelder spielte am Sonntagabend aufgrund des Fehlens von Oliver Ott (Oberköperverletzung) im Sturm. Auch er trug sich selbst noch in die Torschützenliste ein und traf im Nachschuss. Einer der Lieblingsspielzüge der Löwen im ersten offiziellen Testspiel sicher der Querpass durch den Slot. Nach einem solchen von Max French traf Marco Pfleger ein zweites Mal. „Wir hatten viele Chancen, insgesamt sechs Alleingänge, wovon keiner zu einem Tor führte. Wir hatten heute ein sehr gutes Passspiel“. Zu diesem Zeitpunkt war dem DSC der Kräfteverschleiß deutlich anzumerken, kam aber in der Schlussminute dennoch noch zum 6:3.

Durchaus ein plausibler Spielverlauf, betrachtet man die Vorzeichen. Es war bereits das vierte Testspiel der Deggendorfer, den Löwen war im ersten Spiel mit Gegner die Umstellung zu Beginn durchaus anzumerken. Mit zunehmender Spielzeit die Buam aber immer dominanter und auch in der Höhe der verdiente Gegner.