​Auch in der kommenden Spielzeit wird Eric Stephan für die Bietigheim Steelers in der DEL2 spielen. Der 26-Jährige wird somit in seine zweite volle Saison im Ellental gehen. In der abgelaufenen Spielzeit kam der Linksschütze in 41 Partien auf elf Punkte.

Geschäftsführer Volker Schoch: „Eric hat bereits in seinem ersten Jahr hier in Bietigheim oft gezeigt, was er kann. Wir wissen aber auch, dass er noch weitaus mehr kann. Wir bauen auf ihn und sind froh, dass er weiter für uns spielen wird.“

Der Verteidiger erklärt: „Ich freue mich, dass ich weiter in Bietigheim bleiben werde. Ich bzw. wir werden in der neuen Saison alles geben, damit sich so ein Jahr wie das letzte nicht wiederholt. Ich bin mir sicher, dass wir in der neuen Spielzeit wieder oben mitspielen werden, denn dort gehören wir hin.“