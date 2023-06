Lesedauer: ca. 1 Minute

Der deutsch-amerikanische Mittelstürmer wechselt von den Augsburger Panthern aus der DEL nach Crimmitschau und erhält hier einen Vertrag für die kommende Spielzeit 2023/24. Der ehemalige NHL Draft Pick erhält bei den Eispiraten die Trikotnummer 74.

Gedraftet von den Atlanta Trashers im Jahr 2008, spielte Vinny Saponari in der Folge fast ausschließlich in der AHL und der ECHL. 2016 wagte der 1,84 Meter große und 92 Kilogramm schwere Offensivmann schließlich erstmals den Schritt nach Europa. Für die Frisk Asker besttritt Saponari insgesamt 87 Partien im norwegischen Oberhaus und erzielte dabei 30 Tore und 67 Vorlagen. Hinzu kam die Erfahrung von 15 weiteren Extraliga-Partien beim HC Sparta Prag.

2018 schnürte sich der mittlerweile 33-Jährige erstmals die Schlittschuhe in Deutschland. Für die Krefeld Pinguine und die Augsburger Panther, für welche er in den vergangenen beiden Spielzeiten auflief, erzielte Saponari 32 eigene Treffer und 58 Vorlagen in 186 DEL-Partien. Für die Kassel Huskies bestritt der Deutsch-Amerikaner während der Spielzeit 2020/21 zudem weitere 31 DEL2- Spiele, erzielte neun Tore und 27 Assists, verpasste mit den Schlittenhunden letztlich aber nur denkbar knapp den Aufstieg in die DEL.