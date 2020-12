Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Eispiraten Crimmitschau können einen weiteren Neuzugang vermelden. Die Verantwortlichen der Westsachsen haben den 19-jährigen Niklas Heyer unter Vertrag genommen. Der Verteidiger spielte zuletzt beim Herner EV in der Oberliga Nord, kann allerdings auch auf einige Einsätze für den EC Bad Nauheim im Eishockey-Unterhaus zurückblicken.

Der gebürtige Bielefelder Niklas Heyer stammt aus dem Nachwuchs der Kölner Haie. Bis zur letzten Saison absolvierte er für den Nachwuchs des DEL-Standortes Spiele in der DNL, der höchsten deutschen Juniorenliga. Dazu kamen in der vergangenen Serie außerdem 26 Einsätze für den EC Bad Nauheim in der DEL2, in welchen der deutsche U-Nationalspieler eine Vorlage beisteuern konnte. Zuletzt absolvierte Heyer sieben Saisonspiele in der Oberliga Nord für den Herner EV.

Die Eispiraten planen langfristig mit dem Neuzugang: „Mit Niklas Heyer kommt ein ‚Jungspund‘ nach Crimmitschau, mit welchem wir auch zukunftsorientiert arbeiten wollen“, sagt Ronny Bauer, Teammanager der Crimmitschauer. „Ich habe über die Eispiraten und deren Fans gehört, welche hoffentlich bald wieder ins Stadion dürfen. Jetzt freue ich mich auf die neue Herausforderung in Crimmitschau und eine erfolgreiche Saison“, meint Neuzugang Niklas Heyer.

Aufgrund des aktuellen Spielstopps in der DNL U20 können die Eispiraten Crimmitschau Valentino Weißgerber zurück am Standort begrüßen. Der 17-jährige Stürmer wurde in Werdau geboren und entstammt dem Nachwuchs des ETC Crimmitschau. Dort gehörte das Talent, das zwischenzeitlich auch in Krefeld stürmte, in den letzten Jahren stetig zu den Topscorern. Aktuell ist der Jungspieler bei den Kölner Junghaien aktiv. In der DNL U20 konnte er zu Beginn dieser Runde ein Tor in sechs Spielen erzielen.

Weißgerber wird den Eispiraten voraussichtlich bis Januar zur Verfügung stehen und am Trainings- sowie am Spielbetrieb teilnehmen. Über Online-Unterricht wird er zudem sein Fachabitur in Köln weiter fortsetzen. „Wir wollten die Gelegenheit nutzen, um einem Crimmitschauer Talent die Möglichkeit zu bieten, sich hier fit zu halten. Gleichzeitig wollen wir auch sehen, wo sich Valentino leistungsmäßig befindet“, so Ronny Bauer.