Die Eispiraten Crimmitschau basteln weiter am Kader für die neue Saison 2023/24 und können in der Verteidigung einen weiteren Baustein setzen. So hat der Eishockey-Zweitligist den 33-jährigen Sören Sturm verpflichtet.

Der DEL- und DEL2-erfahrene Routinier kommt von den Tölzer Löwen aus der Oberliga Süd in den Sahnpark und erhält bei den Eispiraten die Trikotnummer 21.

Sören Sturm stammt aus dem Nachwuchs der Kölner Haie, für welche er schon früh in seiner Karriere schon erste Erfahrungen in der DEL sammeln konnte. Für die Domstädter, den EHC München und die Straubing Tigers absolvierte der Offensivverteidiger insgesamt 325 Partien im deutschen Eishockey-Oberhaus. Weitere 466 Spiele absolvierte der 1,84 Meter große und 88 Kilogramm schwere Abwehrmann für die Heilbronner Falken, Moskitos Essen, Fischtown Pinguins, Kassel Huskies, Ravensburg Towerstars und dem ESV Kaufbeuren. Dabei gelangen ihm 64 Treffer und 247 Vorlagen. Zuletzt schnürte sich der gebürtige Kölner die Schlittschuhe in der Oberliga. Nach 26 Einsätzen für die Saale Bulls Halle in der Oberliga Nord, streifte sich Sturm zuletzt das Trikot der Tölzer Löwen in der Oberliga Süd über. Für die Bayern erzielte der Rechtsschütze in 34 Partien fünf Tore und 15 Vorlagen.