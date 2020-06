Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Die Eispiraten Crimmitschau haben den Verteidiger Mario Scalzo verpflichtet. Der 35-jährige Deutsch-Kanadier spielte in der vergangenen Saison für die Kassel Huskies und war nun ein Wunschspieler des neuen Cheftrainers Mario Richer, welcher Scalzo aus seiner Vergangenheit bereits bestens kennt. Der Defensivmann erhält bei den Eispiraten die Trikotnummer 79.

Mit Mario Scalzo gelang den Eispiraten Crimmitschau ein Transfer eines erfahrenen Spielers, der bereits in sämtlichen Top-Ligen der Welt spielte. Nachdem der Verteidiger bei Rimouski Océanic an der Seite von Weltstar Sidney Crosby einige Erfolge feiern konnte, landete er 2005 in der NHL-Organisation der Dallas Stars. Nach 210 AHL-Partien für die Iowa Stars und die Norfolk Admirals, wagte Scalzo 2008 dann erstmals den Schritt nach Europa. Hier schnürte er sich für Salzburg, die Adler Mannheim, Biel-Bienne, Bern, Turun Palloseura, Graz, Chomutov und Gamyo Épinal die Schlittschuhe. 2011 nahm er mit der kanadischen Auswahl als einziger Nicht-NHL-Spieler an der Eishockey-Weltmeisterschaft teil.

Während den Spielzeiten 2015/16, 2017/18 und 2018/19 spielte Mario Scalzo kein Eishockey. Aus privaten Gründen zog er sich zwischenzeitlich aus dem Profi-Geschäft zurück und zog mit seiner Frau, welche er in Mannheim kennenlernte, nach Speyer, arbeitete für seine Schwiegereltern und kümmerte sich um seinen mittlerweile vierjährigen Sohn. Sein Comeback als Profi gab der Verteidiger dann in der abgelaufenen Spielzeit. Er unterschrieb bei den Kassel Huskies und bestritt für diese 28 DEL2-Spiele, in welchen er vier Tore und 13 Vorlagen sowie eine positive Plus-Minus-Statistik von +5 nachweisen konnte. Seit Anfang des Jahres besitzt Scalzo auch die deutsche Staatsbürgerschaft.

„Mario ist ein Spieler, der die Führung übernehmen kann und immer mit Leidenschaft spielt. Er hat eine exzellente Übersicht, läuft gut Schlittschuh und hat einen harten Schlagschuss“, sagt Eispiraten-Headcoach Mario Richer und fährt fort: „Ich weiß, wie ich seine Qualitäten weiter optimieren kann, da ich bereits in Graz sein Trainer war. Besonders seine große Erfahrung und seine Reife werden den Eispiraten in der kommenden Saison sicherlich helfen.“

Mario Scalzo, der erste Eispiraten Neuzugang der Serie 2020/21, fühlte sich direkt nach der Vertragsunterschrift „sehr gut und beruhigt. Ich habe in den vergangenen Jahren eine Pause gemacht und aufgrund der Corona-Situation wusste ich nicht, wie es weitergeht. Jetzt hatte ich die Chance nach Crimmitschau zu kommen und nun fühle ich mich etwas leichter“. Einer seiner Beweggründe für seinen Wechsel zu den Eispiraten war der neue Trainer Mario Richer: „Er war bereits in Graz mein Trainer und ich weiß wie er als Coach tickt. Wir haben uns dann lange mit dem Management unterhalten und gemerkt, dass wir das gleiche Ziel haben. Ich glaube das passt sehr gut zusammen“. Mario Scalzo will „versuchen immer zu gewinnen, jederzeit 100 Prozent zu geben und so weit zu kommen, wie möglich“.