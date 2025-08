Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Eispiraten Crimmitschau haben sich mit Louis Brune verstärkt. Der 25-jährige Stürmer wechselt von den Kassel Huskies in den Sahnpark. Der Rechtsschütze, der trotz seines jungen Alters auf zahlreiche Erst- und Zweitligaeinsätze zurückblicken kann, soll das Offensivspiel des Eishockey-Zweitligisten weiter beleben.

„Ich freue mich riesig auf die neue Saison. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir eine gute Zeit zusammen haben werden, hoffentlich viele Siege einfahren und auch die Playoff-Plätze angreifen werden“, sagt Louis Brune. „Ich hoffe vor allem, dass die Stimmung im Sahnpark weiterhin so gut ist, wie ich sie bereits kennenlernen durfte. Darauf freue ich mich besonders“.

„Mit Louis haben wir einen jungen und gleichzeitig bereits erfahrenen Stürmer verpflichten können. Wir glauben an sein Potenzial und sehen in ihm eine der tragenden Stützen unserer Offensive“, meint Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer.

Brune wurde in München geboren und stammt aus dem Nachwuchs des EV Landshut, von wo aus es über Iserlohn in die Mannheimer Nachwuchsschmiede ging. Mit den Jungadlern gewann er sowohl 2018 als auch 2019 die DNL-Meisterschaft und absolvierte in dieser Zeit auch zahlreiche Einsätze für die deutschen Nachwuchs-Nationalteams - unter anderem bei der U20-Weltmeisterschaft 2020 in Kanada.

In der DEL stand Brune für die Adler Mannheim und den ERC Ingolstadt insgesamt 104 Mal auf dem Eis. Besonders bei den Schanzern konnte er vermehrt Akzente setzen und erzielte dort neun Tore. Über Förderlizenzen für Heilbronn und Ravensburg führte sein Weg 2023 schließlich nach Kassel. In 108 Partien für die Nordhessen sammelte Brune 17 Tore und 23 Assists.