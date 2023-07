Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Eispiraten Crimmitschau können einen weiteren Neuzugang für die DEL2-Spielzeit 2023/24 präsentieren: Der Kanadier Hayden Verbeek (25) kommt vom HK Spisska Nova Ves aus der ersten slowakischen Liga nach Westsachsen und besetzt nach Henri Kanninen die zweite Kontingentstelle im Team von Jussi Tuores.

Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer freut sich über den neuen Offensivmann: „Mit Hayden bekommen wir einen schnellen Mann, der sowohl Außen als auch als Center spielen kann. Wir sind überzeugt, dass er unser Spiel besser machen wird, um in der nächsten Saison wieder in den Playoffs zu spielen.“



Mit Hayden Verbeek, der am 17. Oktober 1997 im kanadischen Kingston, Ontario geboren wurde, erhalten die Eispiraten einen schnellen und technisch starken Stürmer, der sowohl die Position des Außenstürmers als auch das Centers übernehmen kann. Zuletzt schnürte sich der Linksschütze die Schlittschuhe für den HK Spisska Nova Ves in der ersten slowakischen Liga. Für diese erzielte er 17 Treffer und 24 Vorlagen in 58 Partien.

Zuvor sammelte der Kanadier, der unter anderem auch Teil der NHL-Organisationen von Montreal und Detroit war, reichlich Erfahrung in Nordamerika. Für die Laval Rocket und die Grand Rapid Griffins bestritt Verbeek 90 AHL-Partien, in welchen er sieben Tore und acht Vorlagen beisteuerte. In der ECHL erzielte der 1,78 Meter große und 85 Kilogramm schwere Stürmer sieben Tore und 19 Assists für die Maine Mariners, die Adirondack Thunder und die Toledo Walleye.