​Die Eispiraten Crimmitschau haben an diesem Wochenende den Angreifer Colin Smith unter Vertrag genommen. Der 29-jährige Deutsch-Kanadier begleitet die Position des Mittelstürmers und bringt die Erfahrung aus zahlreichen Top-Ligen in Nordamerika und Europa mit. Der ehemalige NHL-Crack der Colorado Avalanche kehrt ein Jahr nach seinem eigentlichen Karriereende somit auf die Eishockey-Bühne zurück.

Der in Edmonton, Alberta geborene Deutsch-Kanadier gilt als schneller und technisch starker Spielmacher. So wurde Colin Smith 2012 von den Colorado Avalanche gedraftet, für welche er auch ein NHL-Spiel bestritt. Nach weiteren 347 Spielen, 64 Toren und 144 Vorlagen in der AHL wagte der 1,78 Meter große Rechtsschütze 2018 schließlich den Schritt nach Europa, genauer gesagt in die DEL. Für die Eisbären Berlin, den ERC Ingolstadt und die Kölner Haie sorgte er in insgesamt 110 Spielen im deutschen Eishockey-Oberhaus für acht Tore und 31 Vorlagen.



Nach Zwischenstopps bei Väsbi IK und Södertälje SK in der schwedischen HockeyAllsvenskan, den Black Wings Linz in der ICEHL und beim EHC Olten in der Schweiz, sollte Smith in der vergangenen Spielzeit ursprünglich wieder in der DEL für die Iserlohn Roosters auflaufen. Aus persönlichen Gründen brach der Angreifer jedoch seine Zelte in Europa wieder ab und entschied sich, seine Karriere als Eishockeyprofi zu beenden. Mit seinem Wechsel zu den Eispiraten folgt nach einem spielfreien Jahr nun der Rücktritt vom Rücktritt.

„Ich bin sehr dankbar für diese Chance. Ich freue mich darauf, wieder spielen zu können und zu versuchen, dieser Mannschaft vor einer großartigen Fangemeinde zu einer erfolgreichen Saison zu verhelfen“, sagt Colin Smith. „Ich habe aus persönlichen Gründen nicht gespielt, aber ich bin dem Spiel treu geblieben. Manchmal gewinnt man eine neue Perspektive, und ich freue mich sehr darauf, nicht nur dem Team zu helfen, sondern mich auch in Deutschland zu beweisen“. Auch Ronny Bauer freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Offensivmann: „Ich habe schon länger an der Personalie Colin Smith gearbeitet und freue mich sehr, dass es nun endlich mit der Verpflichtung geklappt hat“.