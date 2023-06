Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Eispiraten Crimmitschau können einen weiteren Neuzugang für die Spielzeit 2023/24 präsentieren: Der 20-jährige Verteidiger Alexander Schmidt wechselt aus dem Nachwuchs der Kölner Haie an die Waldstraße.

Alexander Schmidt, der gebürtiger Kölner ist, durchlief in seinem Heimatclub den kompletten Nachwuchs und bestritt in den vergangenen Spielzeiten 89 Partien in der DNL U20. Dabei gelangen dem Defensivmann neben elf Treffern auch 15 weitere Vorlagen. Der deutsche Junioren-Nationalspieler konnte in der abgelaufenen Saison zudem erstmals Erfahrungen im Profibereich sammeln. Für die Füchse Duisburg lief der 20-Jährige zwölf Mal in der Oberliga Nord auf und erzielte dabei auch einen Treffer. Seine nächsten Entwicklungsschritte wird Schmidt als Eispirat bestreiten.