​Die Eispiraten Crimmitschau und Lukáš Vantuch werden in Zukunft getrennte Wege gehen. Nach zwei gemeinsamen Jahren haben die Verantwortlichen des DEL2-Clubs und der 34-jährige Tscheche in persönlichen Gesprächen entschieden, nicht weiter zusammenzuarbeiten.

Ein Mitgrund dafür ist auch eine schlechte Aussicht auf den Erhalt einer deutschen Staatsbürgerschaft, um welche sich beide Parteien seit 2019 bemüht hatten.



Lukáš Vantuch kann auf insgesamt 54 Spiele für die Eispiraten Crimmitschau zurückblicken. In diesen erzielte er 14 Tore und bereitete 22 weitere Treffer vor. In der vergangenen Saison zumeist nur überzähliger Kontingentspieler, agierte Vantuch in einigen Spielen auch als Co-Trainer unter Mario Richer und betreute seine Teamkollegen während der Partien von der Bande aus. Zuletzt nahm er als vertragsloser Profi an Testspielen und Trainingseinheiten der Westsachsen teil.