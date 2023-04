Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Eispiraten Crimmitschau GmbH und die Stadt Crimmitschau haben am Freitagmorgen einen neuen Vertrag über die Nutzung des Kunsteisstadions unterzeichnet. Zuvor gab der Stadtrat am Donnerstagabend in einer öffentlichen Sitzung grünes Licht für den neuen Nutzungsvertrag.

Am gestrigen Donnerstagabend wurde in der öffentlichen Stadtratssitzung grünes Licht für den neuen Nutzungsvertrag des Kunsteisstadions im Sahnpark gegeben. Heute Morgen wurde der neue Stadionmietvertrag dann auch unterschrieben und offiziell besiegelt. Somit werden die Eispiraten ihre Heimspiele und Trainingseinheiten weiterhin im Kunsteisstadion Crimmitschau abhalten und haben so auch für die anstehende Lizenzprüfung sowie die Spielzeit 2023/24 der DEL2 Planungssicherheit.