Die Dresdner Eislöwen haben am frühen Sonntagabend eine Reaktion auf die 2:10-Niederlage vom Freitagabend gezeigt und zugleich den Höhenflug der Eispiraten aus Crimmitschau beendet. Gegen das DEL2-Team der Stunde siegten die blau-weißen Landeshauptstädter mit 4:2 und bleiben somit in Schlagdistanz zur Top-10 der Liga.

Die Ernüchterung war am Freitagabend in Dresden förmlich greifbar. Nach der 2:10-Niederlage gegen die Löwen Frankfurt mussten die Sachsen ausgerechnet zu ihrem Angstgegner nach Crimmitschau reisen. Im westsächsischen Sahnpark waren die Dresdner in der Vergangenheit ein gern gesehener Gast. Das sollte sich am Sonntag ändern.

Ausgerechnet der Erzrivale aus Dresden konnte den starken Lauf der Crimmitschauer stoppen. Nachdem zwei Strafzeiten gegen die Eispiraten ohne Folge blieben, schlug Roope Ranta nach Vorlage von Kevin Lavallée und Toni Ritter zu. Mit dem knappen 1:0-Vorsprung ging es dann auch in das zweite Drittel. Hier feuerten die Hausherren zwar häufiger auf das Tor, doch jubeln konnten nur die Hauptstädter: Erneut beförderte Roope Ranta das Spielgerät nach Vorlage von Knackstedt und Ritter in die gegnerischen Tormaschen. Drei Sekunden vor Ablauf des Mitteldrittels erhöhte Defensivspieler Thomas Supis auf 3:0 und brachte die Dresdner damit komfortabel in Front.

Eine Vorentscheidung war das natürlich noch nicht. So konnten die Eispiraten in Überzahl nach knapp neun Minuten im Schlussabschnitt auf 1:3 verkürzen. Crimmitschau erhöhte den Druck und kam durch Ex-Eislöwe Petr Pohl zum 2:3-Anschlusstreffer. Doch die mutmaßliche Aufholjagd blieb der Sturm im Wasserglas. Dresden behielt einen kühlen Kopf und Ex-Eispirat Jordan Knackstedt entriss den Hausherren mit seinem Treffer zum 4:2 exakt 32 Sekunden vor Spielende die letzten Hoffnungen auf den Ausgleich.

Nach einer schier endlosen Zeit von 1953 Tagen sichern sich die Dresdner Eislöwen wieder den wichtigen wie prestigeträchtigen Sieg im Sachsenderby in Crimmitschau und halten im Tabellenkeller Anschluss an das untere Mittelfeld der Liga. Schon am kommenden Dienstag sind die Dresdner auf heimischen Eis gegen Bad Tölz gefragt. Für Crimmitschau geht es am Freitag mit dem Auswärtsspiel in Kaufbeuren weiter.