Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Eispiraten Crimmitschau planen in der DEL2-Saison 2024/25 ohne die beiden Kontingentspieler Henri Kanninen und Hayden Verbeek.

Kanninen und seine Familie zieht es nach zwei Jahren in Westsachsen zurück in die finnische Heimat. Verbeek, der im vergangenen Sommer aus der Slowakei an die Waldstraße wechselte, wird kein neues Angebot der Verantwortlichen erhalten.

„Wir danken Henri und Hayden für ihren Einsatz im Trikot der Eispiraten und wünschen beiden alles erdenklich Gute für ihren weiteren Weg. Beide sind absolute Sportsmänner und charakterlich sowieso sehr vorbildlich“, erklärt Teammanager Ronny Bauer.

Henri Kanninen stieß im Sommer 2022 vom finnischen Liiga-Team Hämeenlinnan Pallokerho zum Team der Eispiraten. In zwei DEL2-Spielzeiten bestritt der 1,89 Meter große Linksschütze 104 Partien für die Crimmitschauer. In denen erzielte der 29-Jährige 35 Tore und 58 Vorlagen, erlebte eine emotionale Playdown-Runde und verhalf den Westsachsen zur ersten Halbfinal-Teilnahme in der zweiten Liga.

Vom HK Spisska Nova Ves aus der slowakischen ersten Liga wechselte Hayden Verbeek vor der vergangenen Spielzeit nach Crimmitschau. Der schnelle und technisch starke Stürmer absolvierte 50 Spiele für die Eispiraten, in welchen ihm zwölf Tore und elf Vorlagen gelangen.

Eine finale Entscheidung zur Personalie Felix Thomas ist hingegen noch nicht gefallen. Die Verantwortlichen der Eispiraten und der Verteidiger stehen weiterhin in regem Austausch zu einer gemeinsamen Zusammenarbeit.